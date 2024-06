Es war zunächst ruhig um den TuS Bövinghausen in Sachen Transfers. Das ist nun vorbei. Nach Mahrab Khan hat der Dortmunder Klub gleich sieben Neue vorgestellt.

Elmar Skrijelj, Dimitrios Papadopoulos, Pasquale Conti, Davin Ugur, Cliff Osa, Leonardo Twumasi und Amel Bajle. Was diese sieben Spieler eint? Sie alle haben beim Westfalen-Oberligisten TuS Bövinghausen unterschrieben.

Damit treibt der Dortmunder Klub seine Kaderplanung nun mächtig voran. Bisher hatte nur Mahrab Khan unterschrieben. Der Abwehrspieler kommt vom letztjährigen Niederrhein-Oberligisten Adler Union Frintrop, der bitter abgestiegen ist.

"Mahrab hat uns beim Sichtungstraining gut gefallen und überzeugt. Er sucht in der Oberliga nochmal eine neue Herausforderung", sagte Bövinghausen-Boss Ajan Dzaferoski gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

An Khans Seite könnte Amel Bajle stehen, den der TuS von Eintracht Dortmund für die Innenverteidigung geholt hat. Bajle ist 19 Jahre alt und wurde unter anderem bei der Hammer SpVg und beim FC Iserlohn ausgebildet. Er spielte schon in der B- und A-Junioren-Westfalenliga.

TuS Bövinghausen: Vier neue Mittelfeldspieler sind da

Im Mittelfeld ist ein weiteres Quartett der Neuen zu Hause. Papadopoulos ist ebenfalls 19 Jahre alt und kommt von Oberliga-Absteiger TSG Sprockhövel. In 16 Oberliga-Spielen erzielte er in der abgelaufenen Saison vier Tore.

Conti stand zuletzt beim Essener Landesligisten VfB Frohnhausen unter Vertrag, stieg mit den Löwen allerdings aus der Landesliga Niederrhein 2 ab. Nun sucht der Dauerbrenner (35 Spiele, zwei Tore) die Herausforderung beim TuS Bövinghausen.

Der dritte Mittelfeldspieler im Bunde ist Devin Ugur. Der 19-Jährige kommt von Rot Weiss Ahlen, für deren A-Jugend er in sechs Westfalenligaspielen zweimal traf. In der Regionalliga West kam er nicht zum Einsatz.

Cliff Osa stammt aus der Jugend der SG Wattenscheid 09, des VfL Bochum und des FC Schalke 04. Zuletzt spielte er bei SV HMSH Den Haag, stand vorher aber auch schonmal auf Zypern unter Vertrag. Nun also der Schritt zurück nach Deutschland für den gebürtigen Mendener.

Mit Elmar Skrijelj holt Bövinghausen noch einen Stürmer von Ligakonkurrent Westfalia Rhynern. Der 1,90 Meter große Deutsch-Montenegriner wurde in Dortmund geboren und erzielte für die Westfalia in der abgelaufenen Oberliga-Saison in 24 Spielen zwei Tore.

Schließlich wäre da noch Leonardo Twumasi. Ebenfalls Stürmer, ebenfalls aus der A-Jugend von Rot Weiss Ahlen. Der 19-Jährige wurde zuvor von Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet.