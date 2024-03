Dramatische Schlussphasen in der Spitzengruppe der Oberliga Niederrhein. Baumberg gewinnt in der Nachspielzeit, der ETB Schwarz-Weiß Essen punktet bei einem Aufsteiger.

24. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Während die Profis in der Länderspielpause zwischen Nationalmannschaft, freien Tagen und Testspielen pendeln, geht es bei den Amateuren um wichtige Zähler.

Das Topspiel des Spieltags stieg bereits am Samstagabend, als in der Grotenburg mit dem KFC Uerdingen und dem VfB Hilden zwei Verfolger aufeinandertrafen. Die Gastgeber behielten klar die Oberhand und siegten 4:0.

Die Sportfreunde Hamborn hatten ein spielfreies Wochenende und konnten im Kampf um den Klassenerhalt nur zuschauen, was die Konkurrenz macht.

Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg empfing den TVD Velbert, der einen Traumstart erwischte und durch Serkan Güzel bereits in der 4. Minute den 1:0-Halbzeitstand für die Gäste herstellte. Lange sah es nach einer Niederlage aus, doch die Sportfreunde drehten die Partie dank der Torschützen Ben Harneid und Subaru Nishimura innerhalb weniger Sekunden in der Nachspielzeit und gewannen 2:1 - Dramatik pur!

Für die Verfolger Germania Ratingen und SpVg Schonnebeck also nur die Gelegenheit, im Kampf um Platz zwei am Ball zu bleiben. Ratingen bekam es mit Adler Union Frintrop zu tun. Nach torloser erster Hälfte waren es dann die Gäste aus Essen, die durch Melvin Ridder (48.) sogar in Führung gingen. Doch die Germania konnte die Partie spät drehen: Erkan Ari gelang der Ausgleich (73.), Emre Demircan sorgte mit einem Sonntagsschuss oben rechts in den Winkel für das 2:1 (83.).

Auch die Schonnebecker taten sich gegen Kellerkind TSV Meerbusch schwer und mussten am Ende beim 2:2-Remis Punkte lassen. Nachdem es mit einem 1:1 in die Kabinen und die SpVg durch einen Torwartfehler im zweiten Durchgang in Führung ging, glich Meerbusch mit dem Schlusspfiff noch aus. Calvin Küper (14.) und Robin Andre Brandner (54.) trafen für die Schwalben, den Meerbuscher Ausgleich markierte Oguz Ayan. Das 1:1 erzielte der Schonnebecker Dacain Dacruz Baraza per Eigentor.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen musste ins Ruhrstadion zum Aufsteiger 1. FC Mülheim. Nach Treffern von Jeremiaha Maluze (6.) und Ahmed-Malik Uzun (33.) führten die Gastgeber bereits mit 2:0, doch durch die Treffer von Samuel Owusu Addai (45.+1) und Timur Mehmet Kesim (82., Foulelfmeter) kam der ETB noch zum Auswärtspunkt.

Für Union Nettetal gab es einen 1:0-Auswärtssieg beim VfB Homberg. Der SC St. Tönis spielte zu Hause gegen den 1. FC Kleve 1:0, mit dem gleichen Ergebnis schlug der FC Büderich in Überzahl den SV Sonsbeck.