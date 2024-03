Im Verfolgerduell der Oberliga Niederrhein macht der KFC Uerdingen kurzen Prozess mit dem VfB Hilden. 2000 Zuschauer sehen ein 4:0.

Der KFC Uerdingen setzte zum Start in den 24. Spieltag ein großes Ausrufezeichen. Im Verfolgerduell gegen den VfB Hilden gewann der KFC in der heimischen Grotenburg klar mit 4:0 und feierte vor über 2000 Zuschauern den dritten Sieg in Folge.

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr. Noch in der ersten Spielminute vergab Dimitrios Touratzidis die erste Riesenchance der Partie, einige Zeigerumdrehungen später machte es Alexander Lipinski dann besser: Einen Fernschuss von Maik Odenthal ließ Hilden-Schlussmann Yannic Lenze abprallen, Lipinski stand goldrichtig und staubte ab (7.).

Hilden kam besser in die Partie, der Treffer fiel dennoch erneut auf der anderen Seite: Odenthal schickte den Ball mit Wucht lang in den Strafraum, dieser nahm eine unberechenbare Flugkurve und landete am Ende über dem Keeper hinweg im Winkel (34.) - das 2:0 für den KFC, gleichzeitig der Pausenstand.

In der zweiten Halbzeit begann Hilden druckvoll, belohnte sich jedoch nicht mit dem Anschlusstreffer. So konnte der KFC wieder mehr Kontrolle über das Spiel übernehmen, auch wenn die Gäste immer mal wieder gefährlich blieben.

Kurz vor Schluss sorgten die Hausherren dann aber vorzeitig für die Entscheidung: Der eingewechselte Pascale Talarski bekam halbrechts im gegnerischen Strafraum zu viel Platz und versuchte es aus ungewöhnlicher Position. Die Kugel flatterte am Hildener Keeper vorbei und senkte sich zum 3:0 ins Eck.

Und damit nicht genug, für die Gäste aus Hilden kam es noch dicker: KFC-Akteur Takumi Yanagisawa wurde in der Nachspielzeit in die Spitze geschickt, lief alleine auf den Keeper zu und schob gekonnt zum 4:0 ein.

Damit schiebt sich der KFC Uerdingen zumindest für eine Nacht auf den dritten Tabellenplatz und macht Druck auf die übrigen Verfolger von Ligaprimus Sportfreunde Baumberg. Die Konkurrenz im Aufstiegskampf um Germania Ratingen (2., gegen Adler Union Frintrop) und die SpVg Schonnebeck (4., gegen Meerbusch) ist erst am Sonntag gefordert.

So haben sie gespielt:

KFC: Gomoluch - Päffgen, Blum (90. Shepard), Härtel, Abel - Yanagisawa, Odenthal (68. Talarski), Simoes Ribeiro (87. Schlösser), Lipinski (68. Klein) - Rizzo, Touratzidis (78. Funk).

Hilden: Lenze - Heinson, Schmetz, Sangl, Müller - Dombe (46. Simon), Lier, Zur Linden, Demir, Percoco (90. Bachmann) - Gatzke (62. Bouzraa).

Tore: 1:0 Lipinski (7.), 2:0 Odenthal (33.), 3:0 Talarski (84.), 4:0 Yanagisawa (90.+1).

Gelbe Karten: Talarski, Abel / Zur Linden

Schiedsrichter: Kevin Kassel

Zuschauer: 2010.