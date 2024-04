Bewegung in der Oberliga Niederrhein. Der 1. FC Kleve schafft bei möglichem Abstieg Planungssicherheit und ein Konkurrent lässt einen erfahrenen Abwehrmann ziehen.

Tom Meurer kehrt dem TSV Meerbusch den Rücken und schließt sich dem Landesligisten Holzheimer SG an. Für die ist der Neuzugang aus der Oberliga Niederrhein ein echter Coup.

"Wir freuen uns sehr, dass Tom uns ab Sommer verstärkt. Mit ihm bekommen wir einen Linksfuß in der Innenverteidigung. Wir verfügen besonders durch Tom über mehrere Optionen. Mit 25 hat er Erfahrung und ist dennoch entwicklungsfähig. Gemeinsam geben wir Gas", heißt es von Seiten des Klubs. Bei Instagram stellten sie Meurer in einem kurzen Clip vor, bei dem er die Sportanlage betritt und sein Trikot in der Kabine vorfindet.

Meurer ist im Sommer 2022 vom FC Wegberg-Beeck zum mittlerweile Tabellen-Vorletzten der Oberliga Niederrhein gekommen. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger kickte in seiner Karriere auch schon für den Wuppertaler SV, wo er, ebenso wie bei Borussia Mönchengladbach, in der Jugend ausgebildet wurde. In seiner Vita stehen unter anderem 57 Einsätze in der Regionalliga West.

Neben Meurer holte die Holzheimer SG übrigens auch gleich noch den 26 Jahre alten Stürmer Yannick Joosten vom Ligakonkurrenten VfL Jüchen-Garzweiler zurück. In 124 Landesligaspielen traf er bis dato 60-mal und legte 49 weitere Tore auf.

"Wir sind froh, dass Yannick zurück zur HSG kommt. Das Konzept und das, was wir in den nächsten Jahren vorhaben, hat Yannick überzeugt. Er soll hier ein Eckpfeiler für die Zukunft sein. Auch im nächsten Jahr haben wir eine junge Truppe. Daher benötigen wir seine Erfahrung und seinen Spirit für unser Spiel", hieß es dazu.

Aus der Oberliga Niederrhein wiederum vermeldete der 1. FC Kleve noch eine Neuigkeit. Nathnael Scheffler, ein zentraler Mittelfeldspieler, der im Sommer 2022 vom SV Sonsbeck gekommen ist, hat seinen Vertrag in Kleve verlängert. Aktuell spielt der 1. FC Kleve in der Oberliga Niederrhein gegen den Abstieg. Wie lange Schefflers neuer Kontrakt gilt, verriet der Klub nicht.