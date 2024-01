Ein heißer Austiegskandidat aus der Oberliga Westfalen hat in den letzten Tagen gleich sechs Vertragsverlängerungen bekanntgegeben.

Der ASC 09 Dortmund, Tabellenzweiter der Oberliga Westfalen und mit guten Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga West, hat sechs Spieler - ligaunabhängig - weiter ans Waldstadion gebunden.

Mit Marcel Münzel bleibt auch der dienstälteste Spieler, der seit dem 1. Juli 2014 für die 09er spielt, Dortmund-Aplerbeck treu. Er kommt in den mittlerweile fast zehn Jahren auf aktuell 202 Pflichtspiel-Einsätze und 18 Tore für Aplerbeck. "Die Verhandlungen waren nach fünf Minuten vorbei. Wir wissen genau, was wir an Marcel haben und er fühlt sich hier extrem wohl", erklärt Samir Habibovic, Sportlicher Leiter des ASC 09.

Tim Kallenbach bleibt dem ASC 09 ebenfalls in der kommenden Spielzeit treu und verlängert seinen Vertrag in Aplerbeck um ein weiteres Jahr. Der zweikampfstarke Mittelfeldspieler ist seit 2020 im Verein und hat seitdem 72 Pflichtspiele für den ASC absolviert, in denen er sechs Tore erzielte. "Wir freuen uns riesig, dass Tim mit uns den Weg weiter gehen wird", sagt Habibovic. Im aktuellen Aplerbecker Kader ist Kallenbach der Spieler mit den zweitmeisten Regionalliga-Einsätzen.

Nummer drei mit einer Vertragsverlängerung ist: Jan-Patrick Friedrich. Der kopfballstarke und schnelle Innenverteidiger hat bisher 156 Pflichtspiele für Aplerbeck absolviert, dabei erzielte er zwölf Tore. Seit 2016 fast ohne Unterbrechung im Verein, konnte er während seines Intermezzos beim TuS Haltern (19/20) auch schon Regionalliga-Erfahrung sammeln. "Dass Jan um ein weiteres Jahr verlängert hat, freut uns sehr. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer starken Defensive in dieser Saison", meint Habibovic.

Und weiter geht's: Kapitän Jan Stuhldreier verlängerte auch. Aus Bielefeld gekommen und bei Borussia Dortmund ausgebildet, ist er seit 2018 beim ASC. Seitdem kommt er auf 126 Pflichtspiele und drei Tore für die Dortmunder. Auf der rechten defensiven Außenbahn ist er nicht mehr wegzudenken. "Dass Jan uns schon so früh die Zusage bis 2025 gegeben hat, hat uns sehr gefreut und zeigt, wie wohl er sich hier fühlt", ist Habibovic erfreut.

Der Nächste ist: Joshua Mroß. Er bleibt bis 2025 zwischen den ASC-Pfosten. "Joshua ist der stärkste Torwart der Oberliga. Wir freuen uns riesig, dass er den Vertrag verlängert hat", lobt Habibovic. Mroß kam 2023 aus Bövinghausen nach Aplerbeck. Er hat für Aachen und Wuppertal schon in der Regionalliga West gespielt.

Auch Len Wilkesmann hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Vor einem Jahr als vielversprechendes Talent vom TSC Eintracht gekommen, hat er bisher kein Spiel verpasst. Mit seiner Zweikampfstärke und Übersicht verstärkt er das ASC-Mittelfeld - auch in der Saison 2024/2025.