Timo Becker hat "seinen" FC Schalke 04 in dieser Saison intensiv verfolgt. Jetzt wo die Klasse gesichert ist, kann er sich zu 100% auf den eigenen Aufstieg fokussieren.

Schalker Klassenerhalt als Motivationsspritze fürs Kieler Aufstiegsrennen: Timo Becker, Abwehrspieler von Holstein Kiel mit Faible für Schalke 04, geht mit einem besonderen Ansporn in den Zweitliga-Kracher gegen Fortuna Düsseldorf. Nach der vorzeitigen Rettung seines Ex-Klubs brennt der 27-Jährige nun auf das womöglich vorentscheidende Duell seiner Störche am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky).

„Es fällt mir vielleicht etwas leichter, wenn ich nicht mehr an Schalke denken muss“, sagte Becker am Rande eines öffentlichen Trainings der Kieler am Mittwoch mit einem Augenzwinkern. Er sei mit Blick auf seinen Jugendklub Schalke „froh, dass das Ding durch ist. Und jetzt liegt der volle Fokus auf Holstein, und dann werden wir das Ding am Samstag wuppen.“ Ein Punkt reicht Holstein gegen Düsseldorf, um am vorletzten Spieltag in die Bundesliga aufzusteigen.

Becker und dessen Mannschaftskollege Steven Skrzybski hatten kürzlich für Aufsehen gesorgt, als sie nach einem Holstein-Heimspiel mit dem Auto nach Gelsenkirchen düsten und noch am selben am Abend im Schalker Fanblock standen, um S04 zu unterstützen. „Jeder weiß, dass ich Schalke verfolge“, sagte Becker nun am Mittwoch: „Ich bin froh, dass sie den Klassenerhalt geschafft haben. Solche Vereine gehören einfach in die ersten beiden Ligen. Toll für Schalke, Glückwunsch! Aber jetzt muss ich mich auf uns konzentrieren.“

Die Aufregung, das betonte Becker, sei in Kiel aktuell noch nicht so groß. „Wir sind schon das ganze Jahr über eine lockere Truppe. Wir machen immer Späße und versuchen, alles cool zu halten.“