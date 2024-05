Nach Omar Keito soll auch Ahmed El Hessi für Power im Angriff des ambitionierten Landesligisten sorgen. So schätzt Trainer Marcel Radke den jungen Knipser ein.

Fußball-Landesligist YEG Hassel treibt seine Personalplanungen für die neue Saison voran. Nach dem pfeilschnellen Omar Keito, der von Bezirksligist SG Herne 70 an den Lüttinghof wechselt, wurde eine zweite Offensiv-Verstärkung unter Dach und Fach gebracht.

Auch Ahmed El Hessi trägt in der Saison 2024/2025 das YEG Hassel-Trikot. Der 19-jährige talentierte Angreifer kommt aus der U19 des SV Schermbeck und hat seinen Torriecher bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In der U19-Landesliga konnte sich El Hessi in 22 Begegnungen 19 Mal in die Schermbecker Torschützenliste eintragen.

„Mit Ahmed bekommen wir im Sommer einen hochtalentierten Jungen zu uns“, sagt YEG Hassels Trainer Marcel Radke voller Vorfreude auf den torgefährlichen Younster. Radke erläutert auf der Facebook-Seite von YEG Hassel: „Ich kenne Ahmed bereits seit kleinauf und freue mich darauf, sein Talent weiterzuentwickeln und Ihn bei seinen ersten Schritten im Seniorenfussball zu begleiten.“ Marcel Radke streicht heraus: „Ich freue mich, dass sich Ahmed für YEG Hassel entschieden hat und bin mir sicher, dass er sehr gut in unsere spielstarke Mannschaft hineinpasst.“

Hassel hofft auf Aufstieg über Relegation

In der aktuellen Saison darf sich YEG noch Chancen auf den Aufstieg über die Relegation ausrechnen. Das Lüttinghof-Team steht drei Spiele vor Saisonschluss mit 55 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Landesliga. Tabellenführer Westfalia Herne ist fünf Punkte entfernt. „Wir wollen unseren zweiten Platz jetzt unbedingt verteidigen“, sagt Marcel Radke. Die nächste Aufgabe führt sein Team am Sonntag (15.30 Uhr) zum Tabellensiebten Langenbochum. Der laufstarke Muhammed Ali Karkar, der zuletzt wegen seiner zehnten Verwarnung pausieren musste, steht den Hasselern dann wieder zur Verfügung.