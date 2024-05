Einmal mehr lädt der Oberhausener Bezirksligist Sportfreunde Königshardt zum großen Vatertagsturnier. Die größte Veranstaltung ihrer Art im Ruhrgebiet.

Die Sportfreunde Königshardt veranstalten am Donnerstag, 9. Mai 2024, von 9 bis 18 Uhr ein großes Vatertagsturnier - Bambini bis D-Jugend - auf der heimischen Bezirkssportanlage am Pfälzer Graben 33 in Oberhausen.

"Das ist immer eine super Veranstaltung. Alle sind willkommen und der Verein hat auch ein tolles Rahmenprogramm organisiert. An dieser Stelle muss man auch die tolle Königshardter Jugendabteilung, die sich so gut um die Belange des Nachwuchs kümmert, erwähnen. Ich freue mich schon jetzt auf dieses Turnier", erzählt Kevin Grund, der mit 326 Spielen (26 Tore, 95 Vorlagen) einer der drei Rekordspieler von Rot-Weiss Essen ist, gegenüber RevierSport.

Der Ex-Profi trainiert mittlerweile die C1-Mannschaft der Königshardter. "Ich werde bei unserem Vatertagsturnier aber als Zuschauer vor Ort sein. Schließlich spielt auch mein Sohn Blake in der E-Jugend der Königshardter. Ich kann alle nur herzlich einladen mal vorbeizuschauen."

Die Fans des Nachwuchsfußballs werden jedenfalls voll auf ihrer Kosten kommen. ⁠84 Mannschaften, 850 Spieler und 210 Spiele: das erwartet die rund 2000 Zuschauer, die sich die Sportfreunde Königshardt erhoffen.

Das Einzugsgebiet der Teilnehmer langt von Dortmund bis Moers und Bocholt bis Düsseldorf. Grund: "Es sind viele Traditionsklubs wie der FC Kray, SuS Dinslaken 09, Jahn Hiesfeld, VfB Speldorf oder SV Horst-Emscher dabei. Das wird eine tolle Veranstaltung!"

Grund selbst ist noch beim SV Schermbeck aktiv. In der kommenden Saison geht es für ihn zurück zu Rot-Weiss Essen. Er wird in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A, dann auch mit seinem Kumpel Marcel Platzek, kicken. "Wir wollen die Mannschaft natürlich führen und den nächsten Aufstieg feiern", betont er.

Stichwort Aufstieg: Die RWE-Profis haben zwei Spieltage vor Schluss immer noch die Chance die 3. Liga zu verlassen und in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Grund: "Ich drücke natürlich fest die Daumen und glaube auch daran. Warum sollte es nicht mal ein kleines Wunder von der Hafenstraße geben?!"