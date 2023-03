Oberliga Niederrhein: Spektakel in Hamborn - 4 Tore und 2 Tätlichkeiten bei Remis gegen Kray

Die SF Hamborn 07 können den Abstand auf die Abstiegsränge nicht vergrößern. Gegen Kellerkind FC Kray hieß das Ergebnis nach einer turbulenten Partie mit zwei Platzverweisen 2:2.

Vier Spiele ist der FC Kray mittlerweile ungeschlagen. Obwohl der Abstieg eigentlich bereits feststeht, raufen sich die Essener nochmal zusammen und bringen unter dem neuen Trainer Christian Knappmann konstant ihr Leistung. Auch bei den Sportfreunden Hamborn, dem vor der Partie Tabellenzehnten, erkämpfte sich der FCK ein 2:2-Unentschieden.

Die Krayer starteten wie die Feuerwehr und gingen bereits nach vier Minuten durch einen berechtigten Strafstoß in Führung und konnten kurze Zeit später sogar das zweite Tor nachlegen. „Wir haben bärenstark begonnen“, lobte auch Knappmann sein Team. „Wir führen verdient 2:0, aber es war schon klar, dass uns Hamborn mit ihrer Robustheit noch die eine oder andere Aufgabe stellen würden.“

So kam es dann auch, denn durch zwei Treffer nach Standards konnten die Löwen kurz nach dem Seitenwechsel ausgleichen. Nur kurze Zeit später waren die Gastgeber dann allerdings in Unterzahl, da der kurz zuvor eingewechselte Marco de Stefano wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit vom Platz flog. Eine äußerst umstrittene Entscheidung.

Doch auch mit einem Mann mehr auf dem Platz tat sich der Tabellenvorletzte aus Kray schwer, sich Chancen zu erspielen, bis auf eine hundertprozentige Gelegenheit, als Obiora Uzukwu in der Nachspielzeit freistehend am quasi leeren Tor vorbeischoss. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste sogar bereits in doppelter Überzahl, da auch der ebenfalls nur wenige Minuten davor in die Partie gekommene Ahmet Ergün wegen einer weiteren heftig diskutierten Tätlichkeit vom Platz musste.

„Die Überzahl hat uns letztendlich nicht gutgetan“, analysierte der FCK-Trainer. „Wir sind eben eine Mannschaft, die gar nicht so viel in Ballbesitz sein will. Wir sind nicht die SSVg Velbert, die mit Ballbesitzspiel den Gegner ausspielt. Da müssen wir auch nichts her reden, was nicht da ist. Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden.“

SF Hamborn 07: Delker – Roth (35. El Moumen), Wichert, Krystofiak (42. Schmitt), Bayram – Spors (83. Ergün), Diallo, Mastrolonardo, Bode, (46, de Stefano) – Schaar (78. Bock), Menke FC Kray: Fauseweh – Köse, Nakano, Ko – Redier, Beira (21. Kamboua, 60. Guscott), Öncel (89. Saso), Uzukwu – Takahashi (68. Yun), Gusic, Kazelis (76. Shirahata) Schiedsrichter: Daniel Hachtkemper Tor: 0:1 Öncel (4.), 0:2 Gusic (15.), 1:2 Menke (18.), 2:2 Spors (52.) Rote Karten: de Stefano (55.), Ergün (88.)

Ähnlich sah es auch sein Trainerkollege Julian Berg, der aber mit der Anfangsphase seines Teams absolut nicht zufrieden war. „Wir haben die Beginn des Spiels total verschlafen“, ärgerte sich der Hamborner Coach. „Ich hätte mir den Aufwand, den wir später in Unterzahl betrieben haben, auch schon bei elf gegen elf gewünscht.“

Besonders sauer stieß dem 35-Jährigen auf, dass so etwas nicht zum ersten Mal vorkam. „Wir hatten das Thema schon oft, haben das angesprochen und versuchen das zu verändern, aber gegen Kray hat das ganz einfach nicht geklappt.“

Weiter geht es für die Löwen, die nun auf Platz elf der Tabelle stehen, erst am übernächsten Mittwoch, 22. März, gegen Ratingen 04/19. Auch der FC Kray spielt als nächstes gegen die Ratinger, allerdings bereits am kommenden Sonntag.