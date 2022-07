ETB SW Essen vermeldet "Transferhammer" - Drittliga-Profi kommt

Beim ETB Schwarz-Weiß Essen sind es ereignisreiche Tage. Einen Tag vor dem Test gegen Rot-Weiss Essen stellt der Oberligist einen Rückkehrer vor.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen Tag vor dem Test gegen Rot-Weiss Essen einen Zugang vermeldet, den der Klub selbst als "Transferhammer" bezeichnete. Und tatsächlich hat der Neue eine gewisse Strahlkraft, denn vom SC Verl verstärkt Frederik Lach die Abwehr am Uhlenkrug. Der 25-Jährige Verteidiger spielte bereits in der Jugend beim ETB, anschließend ging es in die Juniorenabteilung des VfL Bochum. Nach zwölf Einsätzen in der 3. Liga für die Verler und 93 Regionalligaspielen für den VfB Oldenburg und die SG Wattenscheid 09 kehrt er nun zurück.

„Ich bin jetzt 25 Jahre alt und habe in den letzten Jahren sehr viel in den Fußball investiert und mein Leben komplett dem Fußball untergeordnet. Ich habe aber auch noch andere Interessen und wollte mich jetzt umorientieren und zusätzlich auch zurück in die Heimat kommen. Ich möchte meine Prioritäten verschieben und nicht mehr alles dem Fußball unterordnen, denn mein Studium steht jetzt an erster Stelle und deshalb ist der Wechsel zum ETB optimal für mich“, begründete Lach seine Rückkehr nach Essen.

2010 Wechsel nach Bochum

Nun will er in seinem Heimatverein in der neuen Oberligasaison helfen und zeigt sich von den Umständen überzeugt. „Man möchte eine Mannschaft haben, die richtig hungrig ist und sich in jeder Situation weiterentwickeln will. Ich sehe mich da auf jeden Fall auch in der Verantwortung, dem Trainerteam unter die Arme zu greifen und zu helfen. Wir wollen den Leuten in der nächsten Saison auf dem Platz etwas bieten und dann auch über die Spielzeit hinweg die Zuschauerzahlen langsam erhöhen“, offenbarte der Neuzugang durchaus große Ambitionen für die neue Spielzeit.

„Meine Verbindung zum ETB ist in den letzten Jahren nie ganz abgerissen. Ich habe beim ETB in der Jugend viele tolle Dinge erlebt und war gestern schon etwas melancholisch, als ich nach vielen Jahren mal wieder den Rasen am Uhlenkrug betreten habe,“ blickte er auf die Zeit zurück, bevor er den Uhlenkrug 2010 Richtung Bochum verlassen hatte. Jetzt beginnt für Lach ein neues Kapitel an alter Wirkungsstätte.