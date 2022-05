1. FC Bocholt: Kein ETB-Wechsel! Mittelfeldspieler bleibt am Hünting

Der 1. FC Bocholt hat die nächste Vertragsverlängerung unter Dach und Fach gebracht. Der Spieler wurde zuletzt mit einem Essener Klub in Verbindung gebracht, bleibt nun aber am Hünting.

Anfang Mai hatte RevierSport noch berichtet, dass Florian Abel vom 1. FC Bocholt zum ETB Schwarz-Weiß Essen wechseln könnte. Doch zu diesem Transfer wird es nicht kommen.

Mittelfeldspieler Abel wird auch in der kommenden Saison das Trikot des 1. FC Bocholt tragen. Der 32-Jährige hat seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag an der Gigaset Arena um ein weiteres Jahr verlängert. Er bleibt dem FCB unabhängig von der Spielklasse treu.

Florian Abel sagt: „Top Verein! Top Team! Daher war nach den letzten Gesprächen für mich klar, dass ich weiter ein ,Schwatter’ bleibe. Ich freue mich auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft!”

Abel absolvierte beim Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein in der laufenden Saison 27 Meisterschafts- und vier Niederrheinpokal-Spiele, in denen er sieben Tore vorbereiten konnte. Florian Abel wurde in der Jugendabteilung von Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet und wechselte 2018 von TuRU Düsseldorf zum 1. FC Bocholt, wo er nun also in seine fünfte Saison gehen wird.

"Mit Florian konnten wir einen weiteren wichtigen Spieler verlängern. Er stellt sich stets in den Dienst der Mannschaft und bringt dem Team immer seinen vollen Einsatz, egal ob in der Startelf oder von der Bank. Mit seinen fußballerischen und läuferischen Qualitäten ist er immer wieder ein positiver Faktor, auch die Diagonalbälle und offensiven Pässe sind wichtig für unser Spiel", freut sich FCB-Coach Jan Winking über den Verbleib von Abel.

Auch Marcus John, der neue Sportliche Leiter am Bocholter Hünting, ist zufrieden: "Florian ist ein sehr guter Strukturspieler, der seine Stärken in der Übersicht und in der Ruhe am Ball hat, gleichzeitig aber auch sehr gute Pässe in die Tiefe spielen kann."