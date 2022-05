ETB: Bester Mann steht vor Absprung - 55-maliger Regionalligaspieler kommt

Schwarz-Weiß Essen spielt aktuell die Aufstiegsrunde in der Oberliga Niederrhein zu Ende. Für den ETB geht es um nichts mehr. Für einige Spieler jedoch schon.

Mohamed Cissé ist wohl der beste, der begehrteste Spieler im Team des ETB Schwarz-Weiß. Der Angreifer sticht bei den Essenern nach 22 Einsätzen mit zwölf Toren und zehn Vorlagen heraus. Kein Wunder also, dass die Liste der Interessenten für den 24-Jährigen lang ist.

Neben Regionalligist SV Straelen sollen auch die ETB-Konkurrenten SSVg Velbert und 1. FC Bocholt ihre Fühler nach dem ehemaligen MSV-Duisburg-Talent herausgestreckt haben. Auch weitere Regionalligisten bekunden nach RevierSport-Informationen Interesse an Cissé. Wohin es den Angreifer ziehen wird, ist noch offen. Dass er jedoch eine weitere Saison am Uhlenkrug spielen wird, erscheint aktuell als äußerst unwahrscheinlich. "Ich spiele da mit offenen Karten. Der Verein weiß, dass ich mich höherklassig umorientieren will. Noch ist aber keine finale Entscheidung gefallen", erklärt der umworbene Cissé gegenüber RevierSport.

Der ETB hatte bereits die Verpflichtungen von Marc Gotzeina (Sportfreunde Niederwenigern) und Fatih Özbayrak sowie Pascal Kubina (beide Germania Ratingen 04/19) veröffentlicht.

Derweil steht mit Florian Abel (1. FC Bocholt) ein ehemaliger Regionalligaspieler vor der Unterschrift im Essener Süden. Wie RevierSport erfuhr, sind sich die Schwarz-Weißen mit dem 32-jährigen Mittelfeldspieler einig. Abel bestritt in der laufenden Spielzeit 21 Einsätze (kein Tor, vier Vorlagen) für das Spitzenteam aus Bocholt.

Insgesamt kann Abel, der aus Oberhausen stammt, in seiner Karriere neben 189 Oberliga-Einsätzen, auch auf 55 Spiele in der Regionalliga verweisen. Hinzu kommen ein Zweitliga-Einsatz und zwölf Partien in der 3. Liga.