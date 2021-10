Der TuS Haltern ging gegen den SC Paderborn II mit 2:5 (0:2) unter und befindet sich weter im Niemandsland der Tabelle. Wild wurde es ebenfalls zwischen der SpVgg Vreden und Herne.

In Spiel eins nach dem Rücktritt von Kult-Trainer Christian Knappmann musste Westfalia Herne eine bitter 2:3 (1:0)-Niederlage bei der SpVgg Vreden einstecken. Auch im siebten Anlauf gelang nicht der erste Saisonsieg. Herne bleibt Letzter.

Ein wildes Spiel gab es dagegen zwischen der TSG Sprockhövel und dem ASC Dortmund. Mick Steffens hatte die Gastgeber zunächst in Führung geschossen (10.), doch Maximilian Podehl, ASC-Torjäger vom Dienst, glich nur elf Minuten später aus (21.). Auch die neuerliche Führung durch Nazzareno Ciccarelli (24.) konnte Podehl egalisieren (62.). Erschwerend kam für die TSG hinzu, dass sie nach einer Roten Karte für Mert Sahin (51.) fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten musste. Dennoch gab es noch ein Finale furioso: In der 92. Minute schoss Ciccarelli scheinbar zum TSG-Siegtreffer ein, doch Podehl gelang mit seinem dritten Treffer doch noch der postwendende Ausgleich (93.).

Die Tabellenführung aber wurde im Spitzenspiel vergeben. Da trafen die SG Wattenscheid 09 und der 1. FC Kaan-Marienborn aufeinander. Im Duell Erster gegen Dritter stellte Dawid Krieger nach knapp einer Stunde die Weichen auf Auswärtssieg (59.). Es sollte beim 1:0 für die Siegener bleiben.

Der TuS Haltern musste gegen den SC Paderborn II dagegen eine bittere 2:5 (0:2)-Pleite einstecken. Dabei verschliefen die Seestädter die Anfangsphase komplett und langen nach Treffern von Vladimir Wagner (2.) und Luca Jan Kiefer (6.) schon früh mit 0:2 zurück. Peter Elbers brachte mit seinem Treffer zum 1:2 noch einmal Hoffnung zurück (52.). Mit dem Treffer zum 3:1-Endstand machte Wagner in der 70. Minute dann aber den Deckel drauf. Matteo Biondic schraubte das Ergebnis kurz vor Schluss weiter in die Höhe (88.), ehe Wagner das Haltern-Debakel mit seinem dritten Treffer perfekt machte (90.).

Alle Spiele in der Übersicht:

Sportfreunde Siegen - Westfalia Rhynern 0:3

Hammer SpVg - Holzwickeder SC 1:1

TSG Sprockhövel - ASC Dortmund 3:3

Eintracht Rheine - SG Finnentrop-Bamenohl 2:1

SG Wattenscheid 09 - 1. FC Kaan-Marienborn 0:1

SV Schermbeck - Victoria Clarholz 1:0

TuS Erndtebrück - SC Preußen Münster II 2:0

TuS Haltern - SC Paderborn II 2:5

FC Gütersloh - RSV Meinerzhagen 3:0

SpVgg Vreden - Westfalia Herne 3:2