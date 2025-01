Der SV Scherpenberg hat den nächsten neuen Spieler in diesem Winter-Transferfenster präsentiert. Es kommt ein erfahrener Mittelfeldspieler aus Essen.

Wenn es für den SV Scherpenberg im Februar wieder um Landesliga-Punkte geht, dann kann Trainer Christian Mikolajczak auch auf die Dienste des US-Amerikaners Darius Elliot Jones setzen. Der 23-jährige Offensivspieler hat die Scherpenberger im Training überzeugt und wurde verpflichtet.

Und nun kommt ein weiterer Spieler hinzu, der in der Amateurfußball-Szene durchaus einen bekannten Namen besitzt: Die Rede ist von Matthias Tietz. Der 34-Jährige löste erst am Wochenende seinen Vertrag bei Scherpenbergs Liga-Konkurrenten FC Kray auf und wechselt nach Moers.

Beim SVS freut man sich über die Zusage des Mittelfeldspielers. "Matthias bringt natürlich sehr viel Erfahrung mit und wird uns verstärken. Er ist ein Spieler, der eigentlich jeder Landesliga-Mannschaft guttut. Da waren auch einige Klubs hinterher. Wir freuen uns, dass er uns seine Zusage gegeben hat", erklärt Sportchef Sven Schützek gegenüber RevierSport.

Der gebürtige Pole Tietz hat in seiner Karriere schon für Klubs wie den ETB Schwarz-Weiß, MSV Duisburg II, SC Wiedenbrück, Sportfreunde Lotte, BSV Schwarz-Weiß Rehden, SV Wilhelmshaven, SG Wattenscheid 09, Differdingen 03 (Luxemburg) oder auch FSV Duisburg und zuletzt FC Kray gespielt. In seiner Vita stehen satte 237 Einsätze in der Regionalliga, aber auch 102 Begegnungen in der Oberliga.

SV Scherpenberg: Mikolajczak hat einen neuen Vertrag erhalten

Der SV Scherpenberg hatte vor wenigen Tagen auch bekanntgegeben, dass Trainer Mikolajczak seinen Vertrag bis zum Sommer 2026 verlängerte.

Schützek sagte: Sie werden weiter mit Christian Mikolajczak zusammenarbeiten. "Ich hatte ein langes und sehr offenes Gespräch mit 'Micky'. Er weiß, worauf es ab sofort ankommen wird. Es gibt keine Ausreden mehr. Wir müssen in der neuen Saison liefern und am besten schon diese Spielzeit gut zu Ende bringen, damit wir mit einem positiven Gefühl im Sommer an die neue Serie gehen. Wir wollen nach diesem Umbruchjahr dann angreifen und uns nach oben hin orientieren. Alles andere wäre sehr enttäuschend. Wir trauen Christian Mikolajczak zu, dass er mit uns viel Erfolg haben kann und deshalb haben wir auch mit ihm bis zum Sommer 2026 verlängert."