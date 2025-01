Zu Jahresbeginn ist beim FC Kray einiges los. Die drei Vorstände um Christoph Klöpper sind zurückgetreten. Nachfolger sind noch nicht in Sicht.

Christoph Klöpper ist kein erster Vorsitzender des FC Kray mehr. Der bisherige Boss des Essener Landesligisten hatte sich gegenüber RevierSport zu seinen Beweggründen geäußert.

Hartmut Fahnenstich reagiert enttäuscht. Immerhin war es Klöpper, der Fahnenstich im vergangenen Sommer 2024 für den FC Kray begeisterte und beide hatten gemeinsam einiges vor. Nun ist Sportvorstand Fahnenstich mit seinen Sportchefs Denis Blasczyk und Arian Kadrijaj alleine.

Der Vorstand soll aber schon bald neu besetzt werden. RevierSport hat mit dem 62-jährigen Fahnenstich, der in der vergangenen Saison noch bei der SG Wattenscheid 09 in sportlicher Verantwortung stand, gesprochen.

Hartmut Fahnenstich, der FC Kray ist aktuell führungslos. Wie kam es Ihrer Meinung dazu?

Führungslos ist der FC Kray nicht. Wir sind nur ohne Vorstand. Die Geschäfte führen aktuell Andreas Behle und Trixi Kuballa. Für den Vorstand versuchen wir, neue Leute zu finden.

Wann, glauben Sie, werden hierfür neue Leute gefunden sein?

Es war eine sehr kurzfristige Geschichte, von der wir erst kurz vor Weihnachten erfahren haben. Ich glaube aber, dass wir im Laufe des Januars einen neuen Vorstand präsentieren können. Aber, klar: Die Situation ist unbefriedigend.

Als wir im August 2024 gesprochen haben, hatte Christoph noch große Pläne. Wir haben darüber gesprochen, dass in Zukunft Ex-Profis wie Ron Berlinski, Pierre-Michel Lasogga oder Oguzhan Kefkir bei uns einsteigen könnten und für den FC Kray spielen könnten. Ich habe das auch nicht für unrealistisch gehalten. Nur dafür benötigt man einen langen Atem. Den hatte Christoph leider nicht. Hartmut Fahnenstich

Christoph Klöpper hat sich gegenüber RevierSport zum Ausscheiden geäußert. Können Sie seine Beweggründe und Aussagen nachvollziehen?

Ich kann nachvollziehen, dass die fehlende Präsenz des Vorstands ein Problem ist. Egal, bei welchem Verein. Durch den Wohnsitz auf Norderney und die Firma ist Christoph Klöpper natürlich viel unterwegs und für den Verein nicht so greifbar, wie er es eigentlich sein müsste. Trotzdem kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, weil Christoph mich vor vier Monaten geholt hat. Als wir im August 2024 gesprochen haben, hatte Christoph noch große Pläne. Wir haben darüber gesprochen, dass in Zukunft Ex-Profis wie Ron Berlinski, Pierre-Michel Lasogga oder Oguzhan Kefkir bei uns einsteigen könnten und für den FC Kray spielen könnten. Ich habe das auch nicht für unrealistisch gehalten. Nur dafür benötigt man einen langen Atem. Den hatte Christoph leider nicht.

Dennis Blasczyk: "Aus moralischer Sicht eine Mitgliederversammlung innerhalb von zwei Wochen aufzurufen, zwischen den Feiertagen, um dann zurückzutreten, ohne Rücksicht auf Verlust, wie es in dem Verein FC Kray weitergeht, ist nicht in Ordnung." Arian Kadrijaj: "Der Verein steht immer über allem und jedem. Jeder, der das genauso sieht, hätte dafür gesorgt, dass der Verein genügend Zeit hat, um sich um einen Nachfolger zu kümmern. Nichtsdestotrotz wird es bei uns weiter gehen und wir tun alles dafür."

Wie geht es nun beim FC Kray weiter - auch in sportlicher Hinsicht? Werden alle finanziellen Vereinbarungen, die vor der Saison mit den Spielern vereinbart wurden, auch eingehalten? Immerhin bricht der Hauptsponsor weg.

Wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht. Ein Drittel der Einnahmen fehlt jedenfalls. Aber Klöpper war neben den Firmen der Familie Keiter und Kuballa nur einer von drei Sponsoren. Zwei sind ja noch da. Der Abgang von Youssef Kamboua zum ETB hat mit dem Klöpper-Ausscheiden nichts zu tun. Ich hoffe, dass wir aber keine weiteren Leistungsträger verlieren. Wir haben aber auch Vertragsspieler wie Florian Abel, Marc-Andre Gotzeina oder Matthias Tietz und zwei, drei andere, die noch wechseln könnten. Ich glaube aber nicht, dass wir vor einem Ausverkauf stehen. Wir müssen jetzt erst einmal eine Bestandsaunhame der Bücher machen und dann schauen, wo wir wirtschaftlich wirklich stehen.

Was geht denn unter diesen Bedingungen noch in der Landesliga-Rückrunde?

Ich bin da von überzeugt, dass wir einen stabilen Mittelfeldplatz belegen können.