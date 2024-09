Blau-Weiß Mintard ist Spitzenreiter der Landesliga Gruppe 1 am Niederrhein. Am Dienstag geht es mit einem Spitzenspiel schon weiter.

Es läuft in dieser Saison sehr gut für die DJK Blau-Weiß Mintard: Nach einem 4:2-Sieg über Schlusslicht Spielvereinigung Steele 03/09 grüßen die Mülheimer von der Spitze der Landesliga Niederrhen 2.

Ouassim El Abdouni (8.), Moreno Mondel (55., 65.) und Daiki Hara (87.) erzielten vor 150 Zuschauern die Tore für die Mannschaft von Trainer David Odonkor. Louis Smeilus (34.) und Timo NIckel (90.) waren für die Gäste erfolgreich.

Der ehemalige Bundesligaprofi wollte trotz der Übernahme der Tabellenführung nicht in große Euphorie ausbrechen. Odonkor meinte: "Wir arbeiten Woche für Woche und versuchen das Bestmögliche herauszuholen. Verlierst du zwei, drei Spiele, dann bist du unten dabei. Das geht ganz schnell und wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen und wenn wir das hinbekommen, dann spielen wir einen guten Ball. Aber es gibt auch Spiele, wo wir keinen guten Fußball spielen."

Gegen das Schlusslicht aus Steele, das mit nur einem Sieg aus sechs Spielen nach Mülheim-Mintard angereist war, taten sich die Blau-Weißen etwas schwer. Auch, weil das Odonkor-Team die besten Möglichkeiten versiebte.

"Wir haben das erste Tor schnell gemacht, haben aber das Zweite oder Dritte verpasst. So sind wir dann wieder in eine Situation gekommen, mit dem Freistoß vom Halbfeld, der dann ins lange Eck geht, in der wir dem Spiel hinterhergelaufen sind, was einfach unverdient war, weil Steele überhaupt keinen Fußball gespielt hat", analysierte der DJK-Trainer.

Am Ende behielt Mintard aber die drei Punkte zuhause und so konnte auch Odonkor zufrieden konstatieren: "Kompliment an die Mannschaft, dass sie wirklich noch zwei, drei Gänge hochschalten konnte, um das Spiel auf unsere Seite zu bringen. Wir haben dann auch gezeigt, dass wir Fußball spielen können, haben die Chancen gemacht und haben dann kaum noch etwas zugelassen. Natürlich darf das Gegentor nicht passieren, aber das ist mir am Ende egal, weil wir die drei Punkte haben."

Für Blau-Weiß Mintard geht es Schlag auf Schlag weiter. Bereits am Dienstagabend (1. Oktober, 19.30 Uhr) ist mit dem GSV Moers der Tabellenvierte im Stadion "Durch die Aue" zu Gast.