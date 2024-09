Der FC Kray ist nun in der Saison angekommen. Nach einem mäßigen Start schossen sich die Krayer am vergangenen Wochenende den Frust von der Seele.

0:1 gegen SV Budberg und ein glückliches 1:1-Remis im Derby bei der SG Schönebeck: Mit dem Start in die Landesliga-Saison 2024/2025 konnte beim FC Kray niemand so richtig zufrieden sein.

"Wir haben viele neue Jungs und das alles muss sich noch finden. Und, klar: Wir wollen natürlich schleunigst drei Punkte einfahren. Die Leistungen müssen besser werden", meinte Bartosz Maslon zuletzt gegenüber RevierSport.

Gesagt, getan: Die Maslon-Schützlinge ließen den Worten ihres Trainers Taten folgen und zeigten vor 70 zahlenden Zuschauern an der Buderusstraße gegen den PSV Wesel-Lackhausen eine richtig starke Leistung. Mit 1:5 im Gepäck schickten die Essener den PSV zurück Richtung Wesel.

"Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute volle Dominanz, die wir auf den Platz gebracht haben, ausgestrahlt. Wir haben sehr intelligenten und disziplinierten Fußball gespielt und haben in den ersten 15 Minuten das Spiel komplett im Griff gehabt. Das war wirklich beeindruckend", lobte der gebürtige Pole.

Ich will keinen Einzelnen herausheben. Das war eine top Mannschaftsleistung Bartosz Maslon

Marc-Andre Gotzeina, der in der vergangenen Saison verletzungsbedingt lange ausfiel, und Edmond Kadrijaj schnürten je einen Doppelpack. Zudem traf Rückkehrer Youssef Kamboua, der sich nach dem Wechsel zum KFC Uerdingen in Krefeld unwohl fühlte, für die Krayer.

"Ich will keinen Einzelnen herausheben. Das war eine top Mannschaftsleistung! Wir haben nach der Führung dem Gegner bewusst das Spiel machen lassen, um zu schauen, wie sie reagieren. Wir haben es dann richtig gut verteidigt, haben nichts zugelassen und konnten zum richtigen Zeitpunkt mit dem 2:0 nachlegen. Im weiteren Spielverlauf haben wir dann dem Gegner komplett den Zahn gezogen, den Ball laufen lassen und mit Geduld gespielt. Die Jungs haben sich den Sieg mehr als verdient und drei Punkte machen dann auch gute Stimmung. Wir müssen aber cool bleiben und weiter hart arbeiten", meinte Maslon.

Schon am kommenden Wochenende - Sonntag, 8. September, 15 Uhr - ist mit dem SV Biemenhorst ein letztjähriger Rivale, der nun in der Oberliga spielt, in Kray zu Gast. Es geht um den Einzug in die nächste Niederrheinpokal-Runde. "Wir werden uns unter der Woche auf das Niederrheinpokalspiel gegen Biemenhorst vorbereiten, dass wir ebenfalls erfolgreich bestreiten wollen. Das ist ein sehr attraktiver Wettbewerb, in dem man auch auf große Gegner treffen kann. Wir wollen unsern Pokaltraum weiterleben und ins Achtelfinale einziehen", betont Krays Trainer Maslon.