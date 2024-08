Den Start in die Saison 2024/2025 hatte sich Arminia Klosterhardt anders vorgestellt. Nach zwei Spielen stehen null Punkte zu Buche.

0:1 beim VfB Bottrop und nun ein 1:5 gegen Blau-Weiß Mintard: Den Landesliga-Saisonstart 2024/2025 hatten sich die Spieler und Verantwortlichen der DJK Arminia Klosterhardt gänzlich anders vorgestellt.

"Wir sind natürlich enttäuscht. Das ist ein klassischer Fehlstart", meinte Marcel Landers am Montag (26. August) gegenüber RevierSport. Der DJK-Trainer sagte weiter: "Wir haben gegen Mintard einfach zu viele Fehler gemacht. Das fängt schon im Spielaufbau an. Da verspringen die Bälle oder landen im Fuß des Gegners. Im Training sieht das alles sehr gut aus, leider bekommen wir die Trainingsleistungen aktuell nicht in die Spiele umgesetzt. Daran werden wir arbeiten. Man hat auch in den ersten beiden Spielen gesehen, dass manche Jungs in einem Leistungsloch sind. Wenn bei uns dann die Führungsspieler nicht funktionieren, wird's schwierig."

Am Mittwoch (28. August) geht es für Klosterhardt im Kreispokal Bottrop/Oberhausen zum VfB Bottrop, bevor am Samstag (31. August, 17 Uhr) der 1. FC Lintfort am Hans-Wagner-Weg gastiert.

Landers betont vor der Englischen Woche: "Wir wollen die Mini-Krise schleunigst beenden!"

Blau-Weiß Mintard: Ein sehr zufriedener David Odonkor

Anders als bei Arminia Klosterhardt war die Stimmung auf Seiten von Blau-Weiß Mintard. Die Mannschaft von David Odonkor hat eine tolle Reaktion auf den verpatzten Auftakt gegen Adler Union Frintrop (2:3) gezeigt.

Dementsprechend zufrieden war Odonkor - er bilanzierte: "Das Spiel hat gezeigt, dass wir Fußball spielen können und das wir von der ersten bis zur letzten Minute das umsetzten können, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren die bessere Mannschaft und haben auch den besseren Fußball gespielt. Die individuellen Fehler, die wir sonst immer gemacht haben, haben wir weggelassen."

An die Leistung anknüpfen, kann Blau-Weiß Mintard am kommenden Sonntag (1. September, 15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Oberliga-Absteiger Sportfreunde Hamborn.