Bitterer Auftakt für Blau-Weiß Mintard. Am 1. Spieltag der Landesliga mussten die Mülheimer gegen einen Oberliga-Absteiger eine 2:3-Niederlage hinnehmen.

Die 100 Zuschauer, die zum Sportpark "Durch die Aue" gepilgert waren, haben ihr Kommen auf gar keinen Fall bereut: Der temporeiche, emotionale Liga-Auftakt von Blau-Weiß Mintard gegen Adler Union Frintrop begeisterte die Amateurfußball-Kiebitze. Allen voran die, die es mit dem Essener Oberliga-Absteiger hielten.

Denn Frintrop siegte in Mintard mit 3:2. Die Pleite ging David Odonkor, Trainer der Blau-Weißen, sehr nahe. Der WM-Teilnehmer von 2006 analysierte: "Wir haben klar unverdient verloren, weil wir die bessere Mannschaft waren. Wir haben wieder einige individuelle Fehler gemacht, die wir abstellen müssen und wir hätten auch das ein oder andere Tor machen müssen, haben dann Risiko gespielt und es trotzdem gut gemacht", urteilte DJK-Trainer David Odonkor.

Besonders ärgerlich für Odonkor: Ein hartes Foul an Robin Müller in Halbzeit eins beim Spielstand von 2:2 wurde vom Schiedsrichter nicht mit der Roten Karte bestraft.

Yannick Reiners brachte die Gäste vom Frintroper Wasserturm in der 67. Minute mit 3:2 in Führung - doch die Mintarder waren ein Ticken dominanter, drehten vor allem zum Schluss hin auf. Ein Freistoß von Rei Kanatsu (78.) traf nur die Latte. Am Ende sollte die gute Mintarder Moral aber nichts nutzen. Die Blau-Weißen gingen beim Liga-Auftakt gegen den Oberliga-Absteiger leer aus.

Die Statistik zum Spiel Blau-Weiß Mintard: Müske – Nett, Eschen, Haubus, Müller (52. Ansumana) – Schäumer (58. Heppner), Schneemann (58. Kanatsu), Ngangjoh – Schwarz (87. Y. Andich), Hara, Mbonbo (83. Koru) Adler Union Frintrop: N. Reiners – Bönisch (90.+3 Rauschtenberg), Sossong, Engelberg, Rübertus – Hoffmann, Others (87. Wissing), Ridder (43. Demirdere), Dapprich (46. Nübel) – Y. Reiners, Stukator (78. Groll) Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi Tore: 1:0 Schäumer (2.), 1:1 Stukator (9.), 2:1 Hara (35.), 2:2 Others (44.), 2:3 Y. Reiners (67.) Zuschauer: 100

"In den letzten Minuten hätten wir noch das ein oder andere Tor machen müssen, leider hatten wir das Glück nicht. Wir haben zweimal geführt. Wenn wir zuhause spielen, dann müssen wir das eigentlich über die Bühne bringen", betonte ein enttäuschter Odonkor, der seiner Mannschaft aber auch nichts vorwerfen wollte.

Odonkor bilanzierte: "Vielleicht fehlt da ein bisschen Cleverness. Trotzdem haben die Jungs Vollgas gegeben. Keiner hätte gedacht, dass wir hier so ein Spiel abliefern. Und deswegen: Kompliment an die Mannschaft. Wir haben guten Fußball gespielt. Die Mannschaft kann Fußball spielen. Das haben wir hier gezeigt. Natürlich war da der ein oder andere Fehler, wo wir nicht in den Ball gehen und der Gegner schneller war. Im Ganzen kann ich der Mannschaft aber nichts vorwerfen, weil wir einfach besser waren."

Nächste Woche Sonntag geht es für Blau-Weiß Mintard dann weiter mit Spieltag Nummer zwei. Dann sind die "Echten Fuffziger" zu Gast bei Arminia Klosterhardt. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Adler Union Frintrop bittet bereits am Freitag (23. August, 19.30 Uhr) die Sportfreunde Hamborn 07 zum Oberliga-Absteiger-Duell am Wasserturm.