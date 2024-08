Steinmetz-Kumpel kommt auch noch - VfB Bottrop startet mit 19 Zugängen

Am Samstag, 17. August, 16.30 Uhr, steht für den VfB Bottrop der erste Spieltag in der Landesliga 2 am Niederrhein an. Der Aufsteiger geht die neue Spielklasse mit 19 Zugängen an.

In den letzten Tagen sorgte die Verpflichtung des VfB Bottrop von Raphael Steinmetz für großes Aufsehen bei der Landesliga-Konkurrenz. Wenige Tage vor dem Auftakt (Samstag, 17. August, 16.30 Uhr) gegen Arminia Klosterhardt legte der Liga-Neuling noch einmal nach. Alessandro Falcone wechselt, wie Steinmetz von Schwarz-Weiß Alstatden, zum VfB Bottrop. Bei diesem Transfer war auch der Steinmetz-Effekt ausschlaggebend. "Ja, das war so. Alessandro ist mit Raphael befreundet. Wir hatten Alessandro schon vor der Steinmetz-Verpflichtung angefragt, aber er wollte wegen Raphael in Alstaden bleiben. Jetzt sind beide bei uns und wir freuen uns sehr darüber", erklärt Gündüz Tubay gegenüber RevierSport. Mit nun 19 Zugängen geht der VfB Bottrop in die neue Saison. Lediglich Joel Frenzel, Tom Gottemeier, Fred Ansah, Emre Aydin, Emre Köksal, Nusret Miyanyedi, Ahmet Jemaiel, Hüssein El-Moussa und David Gaida sind aus der Aufstiegsmannschaft geblieben. "Wenn gute Fußballer zusammenspielen, dann finden sie sich schnell. Die Vorbereitung war auch zufriedenstellend. Ich gehe davon aus, dass wir gut in die Saison finden", sagt Tubay. Das Ziel? Der VfB-Boss antwortet: "Mit Parolen wie vor zwei Jahren halten wir uns lieber zurück. Wir wollen einen guten und erfolgreichen Fußball spielen, dann werden wir sehen, wofür das reicht." [b]Zu- und Abgänge des VfB Bottrop im Überblick:[/b] Zugänge: Alessandro Falcone, Raphael Steinmetz (beide Schwarz-Weiß Alstaden), Gino Pöschl (VfL Grafenwald), Aldin Kljajic (Türkspor Dortmund), Mick Matthes, David Pawlowski, Luka Bosnjak (alle TVD Velbert), Tobias Tatzel (TSV Wachtendonk-Wankum), Kaan Semiz (SG Unterrath), Enes Bilgin (Duisburger FV), Muhammed Aksu, Ali Al-Hakim (beide SV Genc Osman Duisburg), Fatih Coban (FC Marl), Hussein Alameddine (FSV Duisburg), Jesse Okoye (SV RW Wülfrath), Vitalij Nazarov (VfB Frohnhausen), Arda Aydinkaptan (Fortuna Bottrop), Deniz Michalik, Jerome Sabrowski (beide Arminia Klosterhardt). Abgänge: Delowan Nawzad, Tarek El Meshai (beide SV Rot-Weiß Deuten), Yusuf Allouche, Hussein Solh, Philipp Demler (alle SC 1920 Oberhausen), Kudret Kanoglu (SC Reken), Danny Steinmetz (SV Scherpenberg), Samet Kanoglu (Arminia Klosterhardt), Berkan Turp (YEG Hassel), Olcay Yilmaz (Lüner SV)

