Landesligist Blau-Gelb Überruhr wird sich für die kommende Saison im Trainerteam neu aufstellen. RevierSport klärt über die Neuerungen auf.

In der vergangenen Saison wurde Blau-Gelb Überruhr Meister in der Bezirksliga – und das in einer beeindruckenden Art und Weise. Nach 34 Partien hatte BGÜ stolze 90 Punkte auf dem Konto, der erste Verfolger Genc Osman Duisburg konnte 18 Zähler weniger vorweisen.

Dazu stellte der Meister die beste Offensive (145 Tore) und auch die beste Defensive der Liga (46 Gegentore). In der Rückrunde sammelte Überruhr 49 von möglichen 51 Punkten – eine Wahnsinnsbilanz.

Nun geht es für den Essener Klub eine Etage höher, in der Landesliga, weiter. Für dieses Abenteuer hat sich Aufstiegstrainer Murat Aksoy einen neuen Coach an Bord geholt.

Denn: Wie RevierSport erfuhr, wird Muhammet Isiktas zum Neu-Landesligisten wechseln und gemeinsam mit Aksoy das neue Trainerteam bilden. Isiktas trainierte bereits den FC Kray und FSV Duisburg in der Oberliga, zuletzt war er 2022 für Unterrath in der Landesliga aktiv.

Die Rede war eigentlich auch nur von drei Wochen, aber Muhammet hat tolle Arbeit geleistet. Das Feedback von den Spielern und vom Vorstand war durchweg positiv. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir zusammen das neue Trainerteam bilden. Darüber bin ich sehr glücklich. Murat Aksoy.

Auf RS-Nachfrage bestätigt Aksoy das neue Trainerteam: "Mein letztjähriger Co-Trainer Adrian Jeglorz ist leider kurzfristig aus beruflichen und familiären Gründen zurückgetreten. Aus diesem Anlass habe ich mich bei Muhammet Isiktas gemeldet und ihn gefragt, ob er mir helfen kann für die drei Wochen, in denen ich im Urlaub war. Er hat dann sofort seine Hilfe angeboten. Die Rede war eigentlich auch nur von drei Wochen, aber Muhammet hat tolle Arbeit geleistet. Das Feedback von den Spielern und vom Vorstand war durchweg positiv. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir zusammen das neue Trainerteam bilden. Darüber bin ich sehr glücklich."

Dazu hat Aksoy noch drei Neuverpflichtungen unter Dach und Fach gebracht: Alper Islam (SC Velbert), Sohail Nadi (SpVg Schonnebeck U19) und Takamasa Kaneko (zuletzt in Japan aktiv) wechseln allesamt nach Überruhr. Der 37-jährige Coach freut sich auf die Zugänge:

"Alper ist ein sehr guter Spieler. Er hat in den letzten drei Testspielen vier Tore geschossen und war ein echter Aktivposten. Sohail hat zuletzt bei Schonnebeck in der U19 gespielt. Er ist richtig, richtig gut und technisch überragend. Mit Takamasa Kaneko haben wir einen ehemaligen japanischen U-Nationalspieler geholt. Er war damals in der U16 aktiv und ist wirklich ein unfassbares Talent. Ich denke, dass er eine gute Entwicklung nehmen wird und dann auch Oberliga spielen kann. Das sind alles talentierte Jungs."