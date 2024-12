Aufsteiger Blau-Gelb Überruhr kann nach der Hinrunde noch auf den Klassenerhalt hoffen. Dafür soll auch beim Spielerpersonal noch etwas passieren.

Der FC Blau-Gelb Überruhr ist zu Weihnachten in der Landesliga Niederrhein 2 im Soll. Nach 18 Spielen ist der Klassenerhalt für den Aufsteiger in greifbarer Nähe, auch wenn man auf Platz 14, der im ungünstigsten Fall ebenfalls ein Abstiegsplatz wäre, in die Pause ging.

Damit es sicher zum zweiten Landesliga-Jahr in Serie reicht, will der Klub aus Essen am liebsten noch einen Platz gutmachen, auf Platz dreizehn fehlen Blau-Gelb lediglich zwei Punkte. Und schon in der ersten Halbserie wäre mehr drin gewesen. Mit fünf Platzverweisen (drei Mal Gelb-Rot, zwei Mal Rot) machte es sich die Mannschaft aber zu oft selbst schwer.

Trainer Muhammet Isiktas über...

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 2: Die Liga ist allgemein sehr ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen. Unsere Vorrunde hätte besser laufen können, wenn wir uns in den meisten Fällen nicht selbst geschlagen hätten. Wir haben zu viele Chancen ausgelassen und viele individuelle Fehler gemacht, die wir in der Rückrunde minimieren müssen.

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: Die schönsten Momente sind natürlich immer die Siege in der Saison.

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: Die schlimmsten Momente waren die roten Karten, insbesondere in zwei Spielen, die völlig unnötig waren. Vor allem, wenn man absolut am Drücker ist, sich selbst damit schwächt und dann verliert.

…die Ziele für 2025 und was noch im Winter passiert: Unser Ziel ist definitiv der Klassenerhalt. Dafür müssen wir natürlich die Fehler minimieren und im Abschluss konzentrierter sein. Dann werden wir sicherlich die Klasse halten. Wir werden uns von einigen Spielern trennen, die leider wenig bis gar nicht zum Zuge gekommen sind und wollen uns punktuell verstärken, obwohl das im Winter natürlich nicht einfach ist. Wir suchen auf allen Positionen nach Verstärkungen, interessierte Spieler können sich gerne melden!