Auch Blau-Weiß Mintard war Teil des Blitzturniers bei SuS Haarzopf. Der Landesligist hatte eine anstrengende Trainingswoche hinter sich, die noch nicht sein Ende gefunden hat.

Seit Montag, dem 8. Juli, befindet sich der Landesligist Blau-Weiß Mintard in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Nur fünf Tage später sah sich das Team von David Odonkor im Blitzturnier bei SuS Haarzopf wieder und absolvierte drei Partien im 45-Minuten-Modus unter anderem gegen zwei Oberligisten.

Gegen ETB SW Essen (0:3) hatte man im letzten Spiel keine Chance, der Spielvereinigung Schonnebeck bot Blau-Weiß über 45 Minuten Paroli (1:2). In der ersten Partie gegen den Gastgeber und Bezirksligisten Haarzopf kassierte die Elf, die an diesem Tag von Co-Trainerin Soumiya Bouhadi trainiert wurde, in der letzten Sekunde den 1:1-Ausgleich.

"Die Jungs haben richtig gut gearbeitet in der Woche und das hat man gemerkt. Die Beine wirkten wie Beton und dadurch fehlte die Spritzigkeit", so Bouhadi. Kein Wunder nach der ersten Woche im Training.

Mintard kam mit einem durch Aushilfen aus der zweiten Mannschaft gut gefüllten Kader an die Sportanlage Haarzopfs. "Wir wollten das Turnier antreten, annehmen, um wieder reinzukommen - dafür sah es auch nicht schlecht aus. Wir sind einfach wieder happy, gegen den Ball treten zu können und das Turnier lieferte Erkenntnisse ohne Ende", erklärte Bouhadi.

Ob sich dort nochmal ein Wundertransfer anbahnt, wird man sehen. Allerdings sind wir nicht in der Not, etwas zu tun. Soumiya Bouhadi, Co-Trainerin

Die 34-jährige Co-Trainerin möchte das vergangene Turnier allerdings "nicht überbewerten." Für die Akteure der "Echten Fuffziger" waren die drei Kurzpartien eine gute Einheit zugunsten der Kondition.

Für das Trainerteam bot das Turnier eine Möglichkeit, punktuell zu beobachten, wo eventuell noch etwas an der Mannschaft getan werden muss. Mit 22 Feldspielern und drei Torhütern ist Mintard allerdings "da, wo wir sein wollen", so Bouhadi.

Dennoch: sag niemals nie. So sieht das auch die Verantwortliche an der Seitenlinie von Blau-Weiß: "Wir schließen es nicht kategorisch aus, aber genaugenommen haben wir unser Fundament errichtet. Ob sich dort nochmal ein Wundertransfer anbahnt, wird man sehen. Allerdings sind wir nicht in der Not, etwas zu tun."

Der Landesligist ist mit der ersten Vorbereitungswoche jedoch noch nicht durch. Am Sonntag (14. Juli, 15.30 Uhr) testet Mintard gegen den Bezirksligisten Duisburger FV 08. "Ein straffes Programm", wie die Co-Trainerin anmerkt.