Der FC Kray legt weiter nach. Zwei vielversprechende Talente sind aus der U19-Niederrheinliga an die Buderusstraße gekommen.

Luei Mustafa und Brown Amadin kommen aus der U19 der SG Unterrath und werden in der kommenden Saison jeweils ihre Rückkehr zum FC Kray feiern. Das Duo hatte bereits jeweils als Jungjahrgang in der U19 an der Buderusstraße gespielt.

Mustafa ist 19 Jahre alt, 1,86 Meter groß und auf der Mittelstürmer-Position zu Hause. In der Jugend durchlief beinahe die gesamte Nachwuchsakademie von Rot-Weiss Essen an der Seumannstraße und "ist mit seiner Robustheit und Abschlussstärke eine echte Alternative für die Sturmspitze", wie die Krayer schreiben.

Amadin ist ein Abwehrtalent und wurde ebenfalls in der RWE-Jugend ausgebildet. Dazu blickt der Linksverteidiger auf eine Vergangenheit im Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen zurück.

Zwei interessante Spieler, mit denen Kray-Trainer Bartosz Maslon sicher etwas anfangen können wird. "Luei und Brown sind zwei ehrgeizige und vernünftige Jungs, die uns helfen werden und auf ihre Minuten kommen sollen. Beide haben eine gute Ausbildung genossen, kommen aber jetzt in eine Mannschaft, in der sie auch von den erfahrenen Spielern lernen sollen. Wir freuen uns auf beide", sagte er.

Das ist die nächste gute Nachricht für den FC Kray, nachdem zuletzt schon mit Mateusz Tietz ein absoluter Routinier seinen Verbleib verkündet hatte - allerdings nicht als Spieler. Seit April war der B-Lizenz-Inhaber bereits Teil des Trainerteams, das interimsweise bis Saisonende übernommen hatte und konnte in dieser Phase auf dem Trainingsplatz voll überzeugen. Nun wird Tietz fest ins Trainerteam rücken und Maslon als Assistent unterstützen.

"Ich freue mich darüber, dass ich nach guten Gesprächen mit der Vereinsführung ein weiteres Jahr Teil der Mannschaft sein werde. Über die Möglichkeit, meine ersten Schritte als Trainer machen zu dürfen, bin ich dem Verein sehr dankbar. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der nötigen Unterstützung der Fans und dem Krayer Umfeld eine erfolgreiche Saison spielen können", hatte Tietz gesagt.