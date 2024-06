Blau-Weiß Mintard legt weiter auf dem Transfermarkt nach. Zwei Neue sind da - einer davon aus der Kreisliga B.

Mohamad Ali Abou Hamad und Ouassim El Abdouni laufen ab sofort für den Landesligisten Blau-Weiß Mintard auf. Besonders interessant: Abou Hamad kommt aus der Kreisliga B, genauer gesagt von der SG Osterfeld.

"Mohamad ist ein junger Spieler, der über den ungewöhnlichen Umweg Kreisliga nun zu uns in die Landesliga gefunden hat. Er hat eine gute Ausbildung in der Jugend genossen und auf Niederrheinliga-Niveau gespielt. Zudem hat uns Mohamad im Probetraining überzeugen können. Bei uns möchte er die Chance, aus der Kreisliga herauszukommen, nutzen und sich beweisen", sagte Thorsten Ketzer, Sportlicher Leiter in Mintard.

Abou Hamad lieferte in der abgelaufenen Kreisliga-B-Saison 13 Tore in 24 Spielen - eine gute Quote. Er spielte auch schon Bezirksliga mit dem SC 1920 Oberhausen. Mintard ist die erste Landesliga-Station für den 21 Jahre alten Flügelspieler.

"Ein Freund von mir hat mir Mintard ans Herz gelegt und von den Anfragen, die ich bekommen habe, hat mir Mintard am ehesten zugesagt. Nachdem ich mich intensiv mit dem Verein auseinandergesetzt habe, war mir klar, dass ich hier unbedingt spielen möchte. Die Einblicke im Probetraining haben mich schließlich in meiner Entscheidung bestärkt", sagte Abou Hamad.

Mit El Abdouni stößt noch ein flexibel einsetzbarer Außenbahnspieler zu Blau-Weiß. Der 22-Jährige kommt von Bezirksligist SpVgg Sterkrade-Nord. "Ouassim ist auf der rechten Außenbahn zu Hause. In seinen jungen Jahren konnte er bereits viel Erfahrung in der Bezirks- und Landesliga sammeln. In der Jugendzeit genoss er ebenfalls eine gute Ausbildung und spielte immer mindestens in der Niederrheinliga. Somit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil", freute sich Ketzer.

El Abdouni lieferte in 18 Spielen ein Tor für die Oberhausener. "Ich habe Mintard schon einige Male spielen sehen. Mir gefällt die Art und Weise, wie beide Trainer mit den Spielern umgehen. Bereits im April habe ich lange mit Soumiya telefoniert und über die Spielidee für die neue Saison gesprochen. Sie scheinen einen strikten Plan zu verfolgen, der mich auch sofort überzeugt hatte. Ebenfalls freue ich mich darauf, alte bekannte Spieler zu treffen."

Darüber hinaus haben Henry Schäumer, Robin Müller, Fatih Koru und Nick Heppner ihre Zusagen gegeben und werden Blau-Weiß Mintard in der kommenden Saison erhalten bleiben.

Lukas Elsner, Dominic Haas, Tobias Kolb, Kenta Watari, Alexander Beloshapkin, Simon Meister, Murat Yildiz und Timo Conde wurden dagegen allesamt verabschiedet.