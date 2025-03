Im vergangenen Sommer 2024 hatte die Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 einen großen Umbruch vollzogen und den Verein neu aufgestellt. Mit Erfolg.

Dennis Charlier als Sportchef und Oguzhan Cuhaci als Cheftrainer hatten sich im Sommer 2024 einiges vorgenommen. Der einstige Oberligist Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25, der von 2020 bis 2022 noch fünftklassig spielte, stieg zweimal in Serie ab und stand vor einem Scherbenhaufen.

Die ehemaligen Nord-Spieler Charlier und Cuhaci wollten einen kompletten Neuanfang einläuten und begannen bei null. "Wir hatten im Sommer keinen einzigen Spieler, kein Staff-Mitglied. Jetzt haben wir eine super Mannschaft, die sich mit dem Verein total identifiziert und guten Fußball spielt", freut sich Charlier über den gelungenen Umbruch.

Er gibt auch zu: "Ich war da auch eher der Pessimist. Zumal unsere Sommervorbereitung einer Katastrophe ähnelte. Da haben wir gegen mehrere A-Ligisten verloren. Jetzt sind wir ordentlicher Sechster in der Bezirksliga."

In Schmachtendorf, wo Sterkrade-Nord beheimatet ist, dreht sich die Uhr jetzt etwas anders. Die Zeiten, in denen bei den Nordlern gutes Amateurfußball-Geld verdient werden konnte, sind vorbei. Hier wird ab der C-Jugend auf Leistungsfußball gesetzt, mit der Hoffnung, dass so viele Eigengewächse wie nur möglich auf Strecke den Weg in die Erste finden.

In dieser Saison gehört schon ein Sextett zum Kader von Coach Cuhaci. "Drei bis vier Jungs sind auch Stammspieler", ergänzt Charlier. Da die U19 aber auf einem guten Weg in die neu geschaffene Rhein-Ruhr-Liga ist oder gar noch in die Niederrheinliga aufsteigen kann, genießt die A-Jugend Priorität. "In der Bezirksliga geht weder nach unten noch nach oben viel. Mit der A-Jugend wollen wir aber aufsteigen. Deshalb spielen die Jungs jetzt weniger bei uns und mehr bei der U19", erklärt Charlier.

Dass so ein Erfolg mit einer talentierten Bezirksliga-Mannschaft auch Begehrlichkeiten weckt, weiß natürlich auch der Nord-Sportchef. Immer wieder werden Verantwortliche von Ober- oder Landesligisten bei den Spielen von Sterkrade-Nord gesichtet.

Charlier: "Fast alle Jungs haben uns die Zusage für die neue Saison gegeben. Aber das sind alles Handschläge, Verträge gibt es bei uns schließlich keine. Ich hoffe, dass auch alle ihr Wort halten. Falls nicht, ist es aber auch für uns ein Kompliment, wenn uns jemand Richtung Landesliga oder noch höher verlassen sollte."

In naher Zukunft soll dann auch wieder bei der Sportvereinigung Richtung Landesliga geschielt werden. Vielleicht schon zur nächsten Saison. "Wir suchen zwei, vielleicht drei gezielte Verstärkungen, dazu kommen noch unsere U19-Talente: Ich glaube schon, dass wir da den nächsten Schritt zur kommenden Saison machen können und der Bezirksliga-Spitze ein wenig näherkommen", sagt Charlier.