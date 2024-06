Diesen Kampf hat der FC Kray gewonnen: Ein erfahrener Mann, den die Krayer unbedingt halten wollten, hat sein Ja-Wort gegeben.

Der FC Kray hat eine frohe Kunde für seine Anhänger: Der FCK freut sich über den Verbleib von Mateusz Tietz.

Der 34-Jährige ist im vergangenen Sommer aus der Oberliga vom ETB Schwarz-Weiß Essen zum FC Kray gewechselt und stand in der abgelaufenen Saison in 35 Meisterschaftsspielen für die Krayer auf dem Platz.

Seit April war der B-Lizenz-Inhaber bereits Teil des Trainerteams, das interimsweise bis Saisonende übernommen hatte und konnte in dieser Phase auf dem Trainingsplatz voll überzeugen. Nun wird Tietz fest ins Trainerteam rücken und Trainer Bartosz Maslon als Assistent unterstützen.

Die sportliche Leitung um Arian Kadrijaj und Dennis Blasczyk freut sich über die Verlängerung: "In der Endphase der vergangenen Saison hat Mateusz echt gute Arbeit geleistet. 'Tietzi' wird uns mit seiner fußballerischen Klasse erhalten bleiben und wird das Trainerteam verstärken. Er soll als Sprachrohr zwischen Trainer und Spieler dienen und den jungen Spielern seine Erfahrung mitgeben."

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der nötigen Unterstützung der Fans und dem Krayer Umfeld eine erfolgreiche Saison spielen können Mateusz Tietz

"Ich freue mich darüber, dass ich nach guten Gesprächen mit der Vereinsführung ein weiteres Jahr Teil der Mannschaft sein werde. Über die Möglichkeit, meine ersten Schritte als Trainer machen zu dürfen, bin ich dem Verein sehr dankbar. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der nötigen Unterstützung der Fans und dem Krayer Umfeld eine erfolgreiche Saison spielen können", ergänzt Tietz.

Der gebürtige Pole hat in seiner Karriere schon für Klubs wie den ETB, MSV Duisburg II, SC Wiedenbrück, Sportfreunde Lotte, BSV Schwarz-Weiß Rehden, SV Wilhelmshaven, SG Wattenscheid 09, Differdingen 03 (Luxemburg) oder auch FSV Duisburg gespielt. In seiner Vita stehen satte 237 Einsätze in der Regionalliga, aber auch 102 Begegnungen in der Oberliga. Fortan wird er eine neue Karriere an der Seitenlinie - Tietz steht Maslon auch als Spieler zur Verfügung - starten - beim FC Kray.