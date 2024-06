Die DJK Blau-Weiß Mintard präsentiert einige Verstärkungen - für die Landesliga- und die Kreisliga-A-Mannschaft.

Trainer David Odonkor darf sich über neue Spieler für die DJK Blau-Weiß Mintard freuen. Der Landesligist verpflichtete einen Torwart und Mittelfeldspieler.

Fabian Müske wechselt vom Bezirksliga-Absteiger Rather SV zu den Blau-Weißen nach Mülheim.

"Fabian Müske ist ein richtig guter Torwart und dazu noch ein richtig guter Typ. Wir hatten ab der ersten Gesprächsminute ein richtig gutes Gefühl und letztendlich hat es dann auch geklappt. Neben dem Sportlichen dürfen wir uns - mit einem Augenzwinkern - auf ein bisschen bayrische Lebensart freuen", sagt Roland Henrichs, Sportlicher Leiter in Mintard, über den Neuzugang.

Müske zog im letzten Jahr von Bayern nach Nordrhein-Westfalen. Im Süden von Deutschland spielte er zuletzt in der Landes- sowie der Bayernliga beim VfB Hallbergmoss-Goldach. Zuvor hütete der 24-Jährige unter anderem in der Landesliga beim TSV Eintracht Karlsfeld und in der Bezirksliga beim FC Schwabing 56 das Tor. Nach seinem Umzug schloss er sich dem Rather SV an. Nun folgt mit Mintard der zweite NRW-Verein in seiner Laufbahn.

Kreisliga-Co-Goalgetter für die Mintarder Reserve Maurice Oebel erzielte in der abgelaufenen Saison für den FC Kettwig III satte 68 Treffer in der Kreisliga C. Deutschlandweit waren in dieser Kreisliga-C-Statistik nur Andi Sadrija von der Spvg Dümmlinghausen-Bernberg mit 81 und Felix Schulz vom TSV Rotation Dresden mit 102 Toren noch besser. Ab dem 1. Juli 2024 geht der 33-jährige Oebel dann für Kreisliga-A-Aufsteiger Blau-Weiß Mintard II auf Torejagd.

"Am meisten überzeugt hat mich das familiäre Umfeld in Mintard und die Chance auf eine neue Herausforderung. Ich freue mich einfach auf die Aufgabe", sagt der Bayer.

Auch das Mittelfeld von Blau-Weiß Mintard wird verstärkt: Yassin Andich kommt aus der Jugend von Bezirksligist Viktoria Buchholz in die Aue nach Mülheim.

"Yassin ist ein Top-Talent und kommt aus der Niederrheinliga zu uns. Er konnte im Probetraining mit seiner Geschwindigkeit und Technik sofort überzeugen und wir freuen uns sehr, seine weitere Entwicklung begleiten zu dürfen", erklärt Henrichs.

Der 19-Jährige agiert im Zentrum, kann sowohl auf der Sechs, der Acht und der Zehn spielen. Yassin Andich ist der Cousin von Noah Andich, der vom VfB Speldorf nach Mintard wechselt. In seiner Jugend spielte Yassin, der aktuell bei der Bezirksregierung Düsseldorf eine Ausbildung macht, unter anderem beim Wuppertaler SV und beim MSV Duisburg.

Zuletzt lief Andich für die A-Jugend von Viktoria Buchholz auf, kommt dort in der gerade abgelaufenen Saison auf 24 Spiele (zwei Tore). Und auch bei den Senioren durfte er schon reinschnuppern: In der Bezirksliga absolvierte Andich zwei Spiele. Nun wagt er den endgültigen Sprung zu den Senioren.

"Die Gespräche haben sofort harmoniert und das Umfeld hat sehr gut gepasst. Ich denke, dass ist ein sehr guter Schritt ins erste Senioren-Jahr, weil ich bei Mintard eine gute Entwicklung machen werde, sagt der Duisburger selbst über seinen Wechsel nach Mintard.