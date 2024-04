Seit Wochen wird beim VfB Frohnhausen vom letzten Strohhalm im Kampf gegen den Abstieg gesprochen. Die kommende Englische Woche wird jedoch tatsächlich entscheidend.

In der Landesliga Niederrhein 2 kämpft der VfB Frohnhausen unerbittlich gegen den Abstieg an - in den letzten Wochen erfolglos. Am vergangenen Wochenende setzte es die nächste dicke Klatsche gegen den Aufstiegsaspiranten SV Biemenhorst (2:7).

"Im Endeffekt haben wir uns erhofft, ein wenig anders aufzutreten. Biemenhorst hat uns in der ersten Hälfte schwindelig gespielt und uns unterliefen zu viele individuelle Fehler. Das darf dir gegen diese brutale Offensivkraft nicht passieren. Insgesamt war Biemenhorst einfach agiler, galliger - da hätte der Gedanke aufkommen können, die würden das Champions-League-Finale spielen. Ich kann der Mannschaft allerdings keinen Vorwurf machen", analysierte Frohnhausen-Coach Issam Said die Partie.

Die Elf von Said hat zwar keinen Boden verloren, hinkt mit 28 Punkten jedoch nach wie vor fünf Zähler hinter dem ersehnten Ziel Klassenerhalt hinterher. Drei Punkte beträgt der Abstand auf den möglichen Relegationsplatz, denn die Spielvereinigung Steele hatte am letzten Spieltag spielfrei.

Trotz der mittlerweile schon monatelangen Misere ist der Ligaverbleib tatsächlich noch möglich - nur eben nicht aus eigener Kraft. Die Konkurrenz muss weiterhin mitspielen, damit die Frohnhauser Löwen die Chance wahren können.

Ausschlaggebend für dieses Vorhaben wird die kommende Englische Woche sein, in der der VfB zunächst auf den SV Hönnepel-Niedermörmter trifft und am Sonntag (5. Mai) auf den ESC Rellinghausen. Im Falle, dass die Said-Elf diese zwei Aufgaben mit Bravour löst und gleichzeitig die Konkurrenz, in Form von Bedburg-Hau und Steele patzt, dann wäre der Kampf um den Klassenerhalt offener denn je.

Insbesondere die Partie gegen Hö.-Nie. am Dienstag (30. April) wird richtungsweisend. Der Coach des VfB will das Wunder weiter schaffen: "Wir sind nicht in der Lage, dass wir uns leisten können, Hö.-Nie. zu unterschätzen. Zuletzt war jede Partie mit Hö.-Nie.-Beteiligung knapp. Aber: wir müssen diese Punkte haben, um weiter zu träumen. Im Derby gegen Rellinghausen wird es darauf ankommen, wer die bessere Tagesform besitzt. Machbar ist auf jeden Fall alles und wir werden bis zum letzten Spieltag alles raushauen."

Bleibt abzuwarten, wie Frohnhausen durch die kommende Woche stolziert. Fakt ist: Die Tabelle erlaubt keine weiteren Ausrutscher mehr.