Mitten im Abstiegskampf erwartet den VfB Frohnhausen am Wochenende ein absolutes Sechspunkte-Spiel. Gegen die SGE Bedburg-Hau wittert der VfB seine letzte Chance.

Der VfB Frohnhausen geht auf dem Zahnfleisch in der Landesliga Niederrhein 2. Die jüngsten Klatschen gegen den FSV Duisburg (2:10) und den SV Budberg (0:5) verschärften die ohnehin schon riesigen Abstiegssorgen des Essener Traditionsklubs. Nun dürfte bald die letzte Stunde schlagen.

Die Lage ist dramatisch. Mit 24 Punkten laufen die Löwen einem Sechs-Punkte-Rückstand auf den Relegationsrang 15 hinterher. Der direkte Klassenerhalt, der mit Platz 14 möglich wäre, gar sieben Zähler weg. Die Mannschaft brachte bereits Auflösungserscheinungen zum Vorschein.

Erst kürzlich nahm Cheftrainer Issam Said im Anschluss an das erschreckend katastrophale 2:10 gegen den FSV Duisburg den eigenen Kader auseinander. Said wurde zum Thema Klassenerhalt mehr als deutlich: "Ich denke lange nicht mehr an den Klassenerhalt. Wenn die Mannschaft nicht kämpft, kannst du als Trainer so viel machen wie du willst, den Krieg verlierst du sowieso."

Das Vertrauen in das eigene Team tief erschüttert, doch nach fast zwei Wochen Abstand blickt Said wieder völlig anders auf die Gesamtsituation: "Wir sind voller Hoffnung und Tatendrang. Die Mannschaft gibt alles, auch wenn die Qualität nicht bei allen für die Landesliga reicht. Das stimmt mich irgendwo wieder positiv. Wir geben nicht auf und werden nicht aufgeben. Wir wollen das Wunder schaffen und der Glaube ist da."

In einer "absoluten Seuchensaison" - was die Verletztenliste angeht - ist der Klassenerhalt nun einmal noch rechnerisch möglich. Dass es "von Spiel zu Spiel schwieriger wird, ist klar", so Said.

Der 46-Jährige, der spätestens zum 1. Januar 2025 seine Tätigkeit als Trainer bei Frohnhausen niederlegen wird, ist sich bewusst, dass die nächste Partie gegen die SGE Bedburg-Hau die wahrscheinlich letzte Chance für den VfB sein wird, die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.

"Das ist der letzte Strohhalm. Sollten wir das verlieren, gehen auch bei uns langsam die Lichter aus. Doch auch wenn das passieren sollte, geht das Leben weiter. Wir werden das Beste rausholen und gucken dann, was passiert."