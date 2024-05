In der Westfalen- und in der Bezirksliga ist das Aufstiegsrennen noch spannend - die WAZ zeigt die Spiele von Wiemelhausen und Harpen live.

Zwei Ligen, zwei Entscheidungen - in der Westfalenliga steht Concordia Wiemelhausen ganz kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga, in der Bezirksliga liefern sich TuS Harpen und Weitmar 45 seit Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer im nächsten Jahr in der Landesliga spielen darf. Wer kann am Ende der Saison feiern? Wer verpasst das große Ziel auf den letzten Metern?

Am Pfingstmontag zeigen wir zwei Spiele, die im Aufstiegsrennen entscheidend sein könnten, im Livestream: Concordia Wiemelhausen gegen den Lüner SV und TuS Harpen gegen SV Bommern.

Die Ausgangslage ist für Concordia Wiemelhausen vor den letzten zwei Saisonspielen komfortabel. Spielen die Bochumer gegen Lünen am Montag mindestens unentschieden, ist ihnen der Meistertitel in der Westfalenliga Staffel 2 nicht mehr zu nehmen - es wäre für die Concorden der größte Erfolg ihrer Vereinsgeschichte.

Und selbst wenn sie verlieren, Holzwickede braucht bei sechs Punkten Rückstand und dem 13 Tore schlechteren Torverhältnis zwingend einen (hohen) Sieg gegen Wacker Obercastrop, um am letzten Spieltag überhaupt noch eine theoretische Aufstiegschance zu haben - sehr wahrscheinlich also, dass Wiemelhausen schon am vorletzten Spieltag feiern kann. Wir berichten am Montag ab 14.45 Uhr live aus Wiemelhausen. Zum Stream gelangen sie über diesen Link:

Deutlich knapper ist das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga Staffel 10. Weitmar und Harpen liefern sich schon seit Wochen einen packenden Zweikampf um die Tabellenspitze. Beide haben 61 Punkte auf dem Konto. Weitmar will aufsteigen, Harpen muss nicht - das betont Trainer Björn Lübbehusen immer wieder.

Sein Team ist allerdings vor den letzten zwei Spielen im Vorteil: Am vergangenen Wochenende holten sich die Harpener die Tabellenführung zurück - und haben den Aufstieg nun selbst in der Hand. Hier finden Sie am Montag den Livestream zum Spiel gegen den SV Bommern: