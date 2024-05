Concordia Wiemelhausen wird in der kommenden Saison in der Oberliga Westfalen an den Start gehen. Die Entscheidungen im Tabellenkeller der Westfalenliga 2 sind derweil vertagt.

Concordia Wiemelhausen war der Aufstieg in die Oberliga Westfalen aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber Verfolger Holzwickeder SC ohnehin schon nur noch rein rechnerisch zu nehmen. Am Pfingstmontag machte die Mannschaft von Carsten Droll dann auch offiziell alles klar. Zuhause überzeugte Concordia am vorletzten Spieltag gegen den Lüner SV und sicherte sich mit einem 5:1 den 16. Saisonsieg. Bei nun weiterhin sechs Punkten Vorsprung an der Spitze ist Wiemelhausen der Aufstieg am letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen. Das frühe 1:0 durch Patrick Sacher (19.) glichen die Gäste zwar noch schnell aus (24.), doch die Gastgeber gingen noch vor der Pause durch Dennis Gumpert erneut in Führung (34.). Nach dem Seitenwechsel waren es dann Atakan Uzunbas (57.), Rene Michen (68.) und Maurizio Fenu (84.) die den Oberliga-Aufstieg endgültig eintüteten. Dahinter ginge es im Spiel zwischen Platz zwei und Platz drei deutlich zu. Der Holzwickeder SC schickte ein dezimiertes Wacker Obercastrop mit 4:0 nach Hause. Bereits nach 16 Minuten sah Ex-Profi Valdet Rama auf Seiten der Obercastroper Rot. Anschließend machten Damjan Ilic (21.), Eduardo Hiller (23.), Connor Mc Leod (42.) und Maurice Majewski (47.) schon früh alles klar. Der HSC wird die Saison somit sicher auf Rang zwei beenden. Hombrucher Lebenszeichen im Abstiegskampf Im Keller bleibt derweil vor dem letzten Spieltag alles offen. Schlusslicht Hombrucher SV hauchte den eigenen Hoffnungen auf den Klassenerhalt im Duell des Letzten gegen den Vorletzten noch einmal Hoffnung ein. Der HSV ging gegen den FC Lennestadt gleich dreimal in Führung und brachte die dritte davon dann auch über die Zeit. Ennes Yilmaz hatte in der 85. Minute zum 3:2-Endstand getroffen. Damit stehen die Hombrucher bei 32 Punkten (Torverhältnis -30) und sind der Konkurrenz aus Lennestadt (33 Punkte, -22), Neheim (34 Punkte, -8) und dem DSC Wanne-Eickel, der auf dem aktuell rettenden 13. Platz steht (34 Punkte, -6) wieder auf den Fersen. Während Neheim mit einem 4:0 über TuS Erndtebrück die eigenen Chancen auf eine weitere Westfalenliga-Saison erhöhte, unterlag Wanne-Eickel trotz Überzahl ab der 56. Minute spät mit 2:3 bei Westfalia Soest. Auch der BSV Schüren, der den Abstand auf die Abstiegsränge mit einem 2:0-Auswärtssieg beim FC Iserlohn erhöhte, kann sich noch nicht ganz sicher sein. Der Vorsprung auf Neheim beträgt drei Zähler, bei der um ein Tor besseren Tordifferenz. Erndtebrück und Obersprockhövel quasi sicher Entsprechend heißt es verlieren verboten, wenn am Sonntag Schlusslicht Hombrucher SV zu Gast ist. Wanne-Eickel empfängt die SpVgg Horsthausen (5.), der SC Neheim reist zum Lüner SV (6.) und der FC Lennestadt empfängt den RSV Meinerzhagen (7.). Der TuS Erndtebrück und der SC Obersprockhövel sind zwar bei drei Punkten Vorsprung auf Neheim ebenfalls noch nicht offiziell gerettet, bei einem Torverhältnis von +2 für Erndtebrück und +9 für Obersprockhövel allerdings im Normalfall nicht mehr einzuholen. Die Ergebnisse des 29. Spieltags im Überblick: Holzwickeder SC - Wacker Obercastrop 4:0 Concordia Wiemelhausen - Lüner SV 5:1 SC Neheim - TuS Erndtebrück 4:0 Hombrucher SV - FC Lennestadt 3:2 FC Iserlohn - BSV Schüren 0:2 RSV Meinerzhagen - SC Obersprockhövel 1:4 Westfalia Soest - DSC Wanne-Eickel 3:2 SpVgg Horsthausen - SV Sodingen 0:2

