Der MSV Duisburg hat den nächsten Neuen vorgestellt. Dieser Spieler kommt aus der Regionalliga Nordost und ist Zugang Nummer zehn.

Zugang Nummer zehn ist fix! Der MSV Duisburg hat den nächsten Spieler vorgestellt und hat mittlerweile 14 Spieler für die Saison 2024/2025 unter Vertrag. Heißt: Rund zehn Spieler fehlen noch.

Von der Spree an den Rhein: Patrick Sussek stürmt ab sofort in Zebra-Streifen. Der gebürtige Bayer kommt vom Berliner FC Dynamo zum Spielverein aus Duisburg.

Für Nordost-Vize BFC Dynamo fehlte er in der vergangenen Spielzeit nur ein Mal und bestritt alle übrigen 33 Ligaspiele. Dabei gelangen ihm zwei Tore und fünf Assists. Insgesamt stehen für Sussek 123 Regionalliga- (18 Tore, 19 Assists) und 17 Drittliga-Einsätze (kein Treffer, keine Vorlage)

"Patrick war schon auf dem Weg, sich im Profifußball durchzusetzen, wurde dann aber leider zurückgeworfen. Er ist ein technisch guter Eins-gegen-Eins-Spieler, der Ideen und Lösungen in engen Räumen hat. Wir freuen uns auf seine erfrischende Art, Fußball zu spielen", freut sich MSV-Kaderplaner Chris Schmoldt.

Patrick Sussek: "Ich freue mich riesig, endlich hier zu sein. Wer den MSV kennt, weiß, was in ihm steckt. Ich kann es kaum erwarten, die neue Saison anzugehen, unsere gemeinsam gesteckten Ziele zu erreichen und hier in Duisburg eine Euphorie zu entfachen." Das ist Patrick Sussek Geburtsdatum: 8. Februar 2000 Geburtsort: Ingolstadt Größe: 1,76 Meter Gewicht: 73 Kilogramm Bisherige Vereine: BFC Dynamo, Berliner AK 07, Fortuna Düsseldorf II, FC Ingolstadt. 6 Länderspiele für die DFB-Junioren-Nationalmannschaften.

Duisburg-Trainer Dietmar Hirsch ergänzt: "Ein sehr spannender Spieler, der sich über die Jugend des FC Ingolstadt bis in die 3. Liga gekämpft hat, dann aber leider nach seinem Mittelfußbruch in der Liga den Anschluss ein wenig verpasst hat. Er ist dann den Weg über die Regionalliga gegangen, hat sich eindrucksvoll zurück gearbeitet und wird unser Offensivspiel mit seiner Qualität und Flexibilität beleben. Ein dynamischer Außenbahnspieler, oft über die linke Seite, der dann gerne mit seinem starken rechten Fuß nach innen zieht, aber auch keine Probleme hat, mit links zu flanken – also einer, der sehr schwer auszurechnen ist!"

Der Kader des MSV Duisburg in der Übersicht

Mit Maximilian Braune und Batuhan Yavuz (beide bis 2026) hatten nur zwei Spieler aus dem Abstiegskader einen Vertrag. Joshua Bitter und Tobias Fleckstein haben jeweils bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Patrick Sussek (BFC Dynamo)

Sollen aus dem alten Kader bleiben: Robin Müller, Jonas Michelbrink, Thomas Pledl

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Daniel Ginczek, Sebastian Mai, Kolja Pusch, Marvin Bakalorz, Rolf Feltscher, Pascal Köpke, Marvin Knoll, Dennis Smarsch, Chinedu Ekene, Erik Zenga, Ahmet Engin, Marvin Senger, Alexander Esswein, Alaa Bakir, Benjamin Girth (alle Ziel unbekannt)