Das Derby der Frauen von Borussia Dortmund gegen die des FC Schalke 04 ist restlos ausverkauft. Voraussichtlich wird es über den Aufstieg entschieden.

Es dauerte nur ein paar Tage, dann meldete Borussia Dortmund "ausverkauft". Das absolute Topspiel der Frauen-Westfalenliga steht an - und zugleich das Revierderby, was bei den Männern so schmerzlich vermisst wird: Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04.

Beide Teams marschieren nahezu im Gleichschritt vorneweg. Der BVB ist Tabellenerster, hat 55 Punkte auf dem Konto. Schalke folgt auf den Fuß mit 54 Zählern. Zum Vergleich: Der Tabellendritte FC Iserlohn steht bei 38 Zählern. Schalke und Dortmund werden den Aufstieg in die Regionalliga West unter sich ausmachen.

Am Sonntag, 27. April, werden sie das vor 10.000 Zuschauern tun. Mehr Fans passen nicht rein ins Stadion Rote Erde, das im Schatten des Westfalenstadions steht. Eine tolle Kulisse.

Das Hinspiel im Gelsenkirchener Parkstadion endete 0:0. Und der Rahmen war eines Spitzenspiels würdig. Das altehrwürdige Parkstadion war ausverkauft - alle 2999 Plätze wurden besetzt.

Die erste Chance des Spiels gehörte seinerzeit dem BVB. Doch den Schuss hielt Schalke-Torhüterin Julia Matuszek stark. In der 21. Minute war Matuszek bereits geschlagen, doch eine Mitspielerin rettete für sie auf der Linie.

In der 39. Minute hatte Schalke dann die erste Gelegenheit - und was für eine. Celina Jürgens kam aus neun Metern zum Abschluss, doch BVB-Keeperin Sandra Schröer rettete ihrer Mannschaft das 0:0. Es war der Startschuss für eine Schluss-Offensive der S04-Frauen vor dem Pausentee.

Doch auch Nathalie Bollmann scheiterte per Kopf völlig freistehend aus wenigen Metern - das musste das 1:0 sein. Doch sie köpfte daneben, so blieb es beim 0:0 zur Pause.

Nach dem Wechsel verhielten sich beide Teams weiter sehr verhalten. Man merkte, dass in erster Linie niemand verlieren wollte. So blieben auch im zweiten Durchgang Chancen Mangelware - was letztlich im torlosen 0:0 mündete. Denn auch Schalkes Hanna Hamdi vergab in der Schlussminute nach einem Fehler in der Dortmunder Abwehr die letzte Möglichkeit der Partie.

Im April soll das nun anders laufen für Schalke. Mit einem Sieg hätte Königsblau den Aufstieg wieder in der eigenen Hand.