Fünf Essener Mannschaften waren am vergangenen Wochenende in der Landesliga Niederrhein Staffel 2 im Einsatz. Drei Teams unterlagen.

Neue Hoffnung für die SpVgg Steele 03/09 im Abstiegskampf in der Landesliga Niederrhein Staffel 2. Bei den Sportfreunde Lowick gewannen die Essener mit 4:1 und liegen wieder auf Kurs Klassenerhalt.

Einen Rückschlag musste derweil Steeles Verfolger VfB Frohnhausen hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Issam Said unterlag im Heimspiel dem SV Scherpenberg. Die Moerser entführten einen 4:3-Sieg aus Essen. Auch der ESC Rellinghausen unterlag. Beim SV Biemenhorst gab es eine 2:3-Pleite.

Der FC Kray hatte Tabellenführer Sportfreunde Niederwenigern zu Gast und unterlag knapp mit 0:1. Marc Fabian Rapka (73.) erzielte an der Buderusstraße das Tor des Tages für den designierten Oberliga-Niederrhein-Aufsteiger.

"Man muss sagen, dass es von unserer Seite ein gutes Spiel war. Ich kann den Spielern keinen Vorwurf machen, denn wir haben gut verteidigt und standen gut in der Ordnung. Wir hatten, insbesondere in der ersten Halbzeit, einige gute Aktionen, bei denen wir hätten in Führung gehen können. Doch leider mussten wir dann nach einer Ecke den Rückstand hinnehmen und haben es anschließend leider nicht mehr geschafft, noch auszugleichen. Für mich war es ein unverdientes Ergebnis, denn wir hätten sicher einen Punkt verdient gehabt. Auf dieser Leistung können wir für die letzten beiden Spiele aufbauen", bilanzierte FCK-Trainer Adrian Schneider.

Landesliga: 10:0-Gala der SG Schönebeck

Einen besseren Tag aus Essener Sicht erwischte die SG Schönebeck. Mit einem 0:10 im Gepäck schickte die SGS Absteiger FSV Duisburg zurück Richtung Warbruckstraße. Nabil El-Hany trug sich gleich viermal in die Torschützenliste ein.

SGS-Trainer Olaf Rehmann war natürlich zufrieden: "Die zweite Hälfte war deutlich besser als die erste. Insgesamt war es aber eine konzentrierte und gute Leistung meiner Mannschaft." Damit rückten die Schönebecker, die den Klassenerhalt sicher haben, in der Rückrundentabelle auf Rang vier.