Viktoria Köln hat einen Abgang verzeichnet. Ein Stammspieler wechselt innerhalb der 3. Liga und bleibt in NRW.

Nach einer starken Saison im Trikot von Viktoria Köln zieht Stefano Russo weiter. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler bleibt allerdings in der 3. Liga und in Nordrhein-Westfalen: Er wird ab Sommer für Arminia Bielefeld auflaufen. Am Mittwochabend verkündeten die Vereine den Wechsel.

"Stefano kam mit dem Wunsch auf uns zu, den Verein zu verlassen. Nun wünschen wir ihm alles Gute für die private und fußballerische Zukunft", erklärte Viktorias Sportchef Stephan Küsters, dem ein weiterer wichtiger Spieler wegbricht.

Russo war Stammkraft im Team von Trainer Olaf Janßen - genau wie Luca Marseiler oder Andre Becker, die den Verein ebenfalls verlassen. Erst vor einem Jahr war der Deutsch-Italiener von Waldhof Mannheim zu den Höhenbergern gewechselt.

Derweil freut man sich in Bielefeld über die Verpflichtung eines in jungen Jahren bereits gestandenen Drittliga-Spielers. 80 Partien bestritt der frühere Jugendspieler von Augsburg und Hoffenheim in dieser Spielklasse.

"Er hat seine größten Stärken in seinem Spielverständnis, seiner ständigen Anspielbarkeit und der Aggressivität in der Arbeit gegen den Ball", erklären Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Michel Kniat. "Somit passt er hervorragend in unser Spielsystem. Seine Erfahrung und sein Spielrhythmus haben zusätzlich einen hohen Wert für unseren Kader."

In Bielefeld ist Russo der erste Neuzugang für die kommende Saison. "Ich bin total angetan davon, wie sich Michael Mutzel und Mitch Kniat nicht nur um mich bemüht haben, sondern wie gut sie auf mich als Spieler vorbereitet waren und mir einen klaren Entwicklungsplan aufgezeigt haben", sagt Russo über seinen bevorstehenden Wechsel. "Mit Arminia Bielefeld habe ich mich für einen echten Traditionsverein entschieden, der eine unglaubliche Unterstützung durch seine Fans hat. Jetzt Teil davon zu werden, ist eine besondere Motivation und Chance."