Das Top-Spiel zwischen Energie Cottbus und SV Sandhausen fand keinen Sieger, Aachen und die U23 des BVB feiern Auswärtssiege und Wiesbaden wird zu Hause verprügelt.

Bereits am Freitag wurde der 10. Spieltag der 3. Liga mit der Partie SV Waldhof Mannheim gegen den FC Erzgebirge Aue eingeleitet. Mannheim schlug Aue mit 3:0 und fügte den Sachsen damit die dritte Niederlage in Folge zu.

Eine verrückte erste Halbzeit sahen die Zuschauer im Sportpark Höhenberg in Köln. Viktoria Köln drehte noch vor der Pause einen 0:2-Rückstand gegen die U23 von Borussia Dortmund. Durch eiskalte Chancenverwertung war der Gast aus Dortmund durch Franz Roggow und António Fóti früh mit 2:0 in Führung gegangen, ehe Köln per Elfmeter den Anschlusstreffer erzielte. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause sorgte für die Kölner 3:2-Halbzeitführung.

Auch der BVB durfte dann vom Punkt ran: Ayman Azhil verwandelte einen Strafstoß sicher zum 3:3. Michael Eberwein sorgte mit einem Kopfballtor für die erneute Dortmunder Führung, ehe Babis Drakas in Überzahl, nachdem Viktoria-Verteidiger Christoph Greger wegen einer Notbremse glatt Rot sah, den Deckel drauf machte und das 5:3 für den BVB in einem verrückten Spiel erzielte.

Alemannia Aachen reiste in den tiefen Norden ins Ostseestadion nach Rostock, wo die Aachener durch Sasa Strujic in Führung gingen, diese aber nicht halten konnten. Kurz vor der Pause glich Rostock aus. Strujic hatte aber nicht genug: Durch seinen zweiten Treffer in der Partie brachte er Aachen wieder mit 2:1 in Führung. Dabei blieb es dann auch.

Im Spitzenduell zwischen Tabellenführer SV Sandhausen und Verfolger Energie Cottbus konnte der Gastgeber aus Brandenburg dem Liga-Primus Punkte abnehmen. Das Spiel endete 1:1. Maximilian Krauß brachte den Aufsteiger in Führung (39.), der Ausgleich fiel durch ein Eigentor von Axel Borgmann (71.).

Der SC Verl traf im Audi-Sportpark auf die Schanzer von FC Ingolstadt. Die Ostwestfalen gingen früh dank Marcel Benger in Führung (11.), kassierten jedoch in der zweiten Halbzeit den 1:1-Ausgleich. Sebastian Grönning traf für den FCI (64.).

Überraschend hoch verlor der SV Wehen Wiesbaden gegen die Zweitgarnitur von Hannover 96. Im eigenen Stadion kassierte Wiesbaden fünf Gegentore - am Ende setzte es eine 1:5 Heimpleite.