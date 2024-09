Puh! Das tut weh. In der Haut von Ayhan Kirlangic will an diesem Tag, dem 26. September 2024, wohl niemand stecken. Der Trainer von Al-Arz-Libanon wurde auf gut deutsch gesagt "verarscht"!

Rot-Weiss Essen II gegen Al-Arz Libanon: Am 3. Oktober steigt dieses mit Spannung erwartete Spitzenspiel der Kreisliga A an der Altenessener Seumannstraße.

Ein Spitzenspiel, für welches allen voran Ayhan Kirlangic gesorgt hat. Der Trainer von Al-Arz hatte in den letzten drei, vier Wochen immer wieder betont, dass seine Mannschaft das erste Team sein wird, das Rot-Weiss Essen II in die Schranken weist. RevierSport hatte darüber berichtet.

Das Spiel ist mittlerweile im Essener Amateurfußball ein großes Thema. Einige hundert Fans werden am Tag der Deutschen Einheit auf den Anlagen des Förderwerks von Rot-Weiss Essen erwartet.

Einige konnten jedoch über die Sprüche von Kirlangic, die nie unter die Gürtellinie gingen, jedoch wenig lachen und interpretierten diese als große Provokation gegen die Nummer eins der Stadt: Rot-Weiss Essen. Es gibt gar Sicherheitsbedenken. Und auch uns als RevierSport wird hier eine Teilschuld zugewiesen. Wir haben zu dieser Thematik mit einem Kommentar unsere Meinung kundgetan.

Da fehlen mir alle Worte. Ich bin am Boden zerstört. Das Menschen so etwas tun und mit den Gefühlen anderer Personen so spielen, macht mich einfach nur traurig. Ich wollte doch Rot-Weiss Essen und seinen Fans nie etwas Böses. Im Gegenteil: Ich bin ein Essener, habe bei Rot-Weiss in der Jugend gespielt. RWE ist mein Verein. Ich liebe Rot-Weiss Essen und wünsche dem Verein die 1. Bundesliga. Ayhan Kirlangic

Dass die Sprüche von Kirlangic eher mit einem Lächeln als mit einer besorgniserregenden Stirnfalte zur Kenntnis genommen werden sollten, beweist dieser Fall.

Die Zuhörer von Radio Essen kennen mit Sicherheit Elvis Eifel. Diese Figur aus dem Radio greift gerne zum Telefonhörer, um auf Wunsch von diversen Personen deren Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen auf den Arm zu nehmen. Meistens klappt dies auch. Doch am Ende gibt sich Elvis Eifel zu erkennen.

Meine Sprüche waren doch nur kleine Sticheleien, um etwas Aufmerksamkeit für ein Kreisliga-A-Spiel zu erzeugen - nicht mehr, nicht weniger. Sollte ich irgendeinen Angestellten oder Fan von Rot-Weiss Essen mit meinen Worten getroffen haben, entschuldige ich mich auf diesem Wege dafür. Aber so verarscht zu werden, habe ich nicht verdient. Das hat eigentlich kein Mensch verdient. Ich bin für heute fertig Ayhan Kirlangic

Im Fall von Kirlangic lief dies am Donnerstag, 26. September 2024, etwas anders. Euphorisch griff der Al-Arz-Coach gegen 11.35 Uhr zum Hörer und wählte die Nummer eines RevierSport-Reporters, dem Verfasser dieses Artikels.

"Wozi, ich muss dir etwas sagen. Du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe soeben einen Anruf von Rot-Weiss Essen bekommen. Das war, glaube ich, der Pressesprecher. Und jetzt halt dich fest: Wir werden gegen RWE II an der Hafenstraße im Stadion spielen. Nächsten Dienstag will ich dich auch an der Hafenstraße sehen. Denn dort findet dann um 16 Uhr eine Pressekonferenz gemeinsam mit Stefan Lorenz statt. Hammer, oder!?"

Eine Nachricht, die kaum zu glauben wahr. Um uns zu versichern, griffen wir zum Hörer und wählten die Nummer von Niclas Pieper. Seine Antwort: "Ich habe Herrn Kirlangic nicht angerufen. Dass dies jemand anderes von Rot-Weiss Essen getan haben soll, ist mir ebenfalls nicht bekannt. Ich kann nur sagen, dass das Spiel nicht an der Hafenstraße ausgetragen wird."

Spätestens an dieser Stelle war klar: Ayhan Kirlangic ist auf einen Fake-Anruf reingefallen - sein Hafenstraßen-Traum ist geplatzt.

"Da fehlen mir alle Worte. Ich bin am Boden zerstört. Das Menschen so etwas tun und mit den Gefühlen anderer Personen so spielen, macht mich einfach nur traurig. Ich wollte doch Rot-Weiss Essen und seinen Fans nie etwas Böses. Im Gegenteil: Ich bin ein Essener, habe bei Rot-Weiss in der Jugend gespielt. RWE ist mein Verein. Ich liebe Rot-Weiss Essen und wünsche dem Verein die 1. Bundesliga. Die ganze Stadt hätte das verdient. Meine Sprüche waren doch nur kleine Sticheleien, um etwas Aufmerksamkeit für ein Kreisliga-A-Spiel zu erzeugen - nicht mehr, nicht weniger. Sollte ich irgendeinen Angestellten oder Fan von Rot-Weiss Essen mit meinen Worten getroffen haben, entschuldige ich mich auf diesem Wege dafür. Aber so verarscht zu werden, habe ich nicht verdient. Das hat eigentlich kein Mensch verdient. Ich bin für heute fertig", sagte ein zutiefst enttäuschter Kirlangic.

Mittlerweile ist eine WhatsApp-Audio-Datei im Umlauf, die auch RevierSport vorliegt, in der Kirlangic kurz nach dem Fake-Anruf seine ganze Euphorie mit der WhatsApp-Mannschaftsgruppe von Al-Arz Libanon, die aus rund 30 Teilnehmern besteht, teilt.

Mit der Erlaubnis von Ayhan Kirlangic heißt es in dieser Nachricht des Trainers im Wortlaut:

"Also, Jungs: Ich habe viele, viele Neuigkeiten für Euch. Ihr werde es nicht glauben, was ich Euch jetzt erzähle. Zunächst einmal werde ich am Dienstag, 16 Uhr, an der Hafenstraße bei der Pressekonferenz vor unserem Spiel gegen RWE II teilnehmen. Ich wurde eingeladen.

Und dann geht es weiter, Jungs: Der Pressesprecher von Rot-Weiss Essen hat mir gesagt, dass das Spiel zu 80 Prozent im Stadion stattfinden wird. Jungs, wir spielen vielleicht im Stadion an der Hafenstraße nicht an der Seumannstraße. Ob Ihr es glaub oder nicht: Das hat er mir gerade gesagt. Er meinte nur, dass das der Hauptvorstand das genehmigen muss. Wir müssen jetzt ganz große Werbung für das Spiel machen.

Wenn wir an der Hafenstraße spielen, dann könnten wir eventuell mit einem Mannschaftsbus da vorfahren. Das müssen wir organisieren. So ein Bus dürfte ja nicht so teuer sein. Dann werden wir auch von Sicherheitskräften ins Stadion geführt. Unser Vorstand wird noch zum ganzen Ablauf informiert. Ich erhalte auch am Dienstag alle Informationen.

Also, zu 80 Prozent werden wir im Stadion an der Hafenstraße spielen, Jungs. Das wird für uns alle ein unglaubliches Erlebnis. Aber erstmal, Jungs: Am Sonntag muss gewonnen werden! Wir müssen Frintrop besiegen. Guckt mal, was passiert, Jungs: Al-Arz Libanon darf wahrscheinlich im Stadion spielen - an der Hafenstraße! Etwas Besseres gibt es für unseren geilen Verein gar nicht. Schaut mal, was wir in der kurzen Zeit geschaffen haben. Und ich werde auch in der Pressekonferenz am Dienstag loslegen, damit habe ich gar kein Problem. Abner jetzt seid Ihr in der Pflicht, Jungs - jetzt seid Ihr in der Pflicht! Am Sonntag müsst Ihr Frintrop weghauen, damit die Partie gegen RWE II ein Topspiel wird. Über 2000 Ultras haben sich für das Spiel angemeldet. Deshalb wollen sie das Spiel an der Hafenstraße austragen. Das hat er mir so am Telefon gesagt. Wir werden dann auch um 15 statt 19 Uhr spielen. Ich sage Euch ehrlich: Was kann man Euch besseres bieten? Der Vorstand und ich haben alles getan. Jetzt seid Ihr dran: Ihr müsst Frintrop am Sonntag weghauen und dann ist am Donnerstag die Hölle los bei Rot-Weiss Essen im Stadion. Nimmt dann Eure Kameras mit und nehmt alles auf - das wird ein unvergesslicher Tag sein. Ich liebe Euch alle!