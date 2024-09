Al-Arz Libanon hat das zweite Spiel von bisher sechs Begegnungen in der Kreisliga A in Essen verloren. Der Trainer wollte weniger über die Pleite als viel mehr über Rot-Weiss Essen sprechen.

Das war kein guter Sonntag für Al-Arz Libanon. Nach einem tollen Start in die Saison mussten die "Zedern" in der Kreisliga A bereits die zweite Niederlage im sechsten Spiel schlucken.

Nach einem 1:2 gegen den Bader SV gab es auch ein knappes 1:2 bei der SG Altenessen. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Rot-Weiss Essen. Die RWE-Reserve spielte 2:2-Unentschieden gegen den Bader SV.

"Wir haben das Spitzenspiel leider verloren, aber ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Aber da machen wir jetzt nichts mehr. Wir schauen nach vorne. Der Trainer der Altenessener hat uns für die Leistung gelobt. Uns haben nur die Tore gefehlt. Daraus müssen und werden wir lernen. Wir geben weiter Vollgas", sagte Ayhan Kirlangic gegenüber RevierSport.

Der Al-Arz-Trainer hat sich, wie schon in den Vorwochen, auf den großen Favoriten RWE II eingeschossen. Kirlangic blickt auch nach der Niederlage gegen die SGA sofort Richtung Hafenstraße und warnt Rot-Weiss Essen schon vor dem übernächsten Spieltag, wenn es am 3. Oktober (Donnerstag, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum Duell RWE II gegen Al-Arz Libanon kommt.

Marschieren? Das ist keine Übermannschaft. Sie denken, dass sie durchmarschieren, aber da haben sie die Rechnung ohne die anderen Mannschaften gemacht. Rot-Weiss Essen wird nicht aufsteigen! Entweder wird das Al-Arz Libanon oder ein anderes Team sein Ayhan Kirlangic

"Es ist doch schön zu sehen, wie eng diese Liga ist. Das ist eine fantastische und starke Kreisliga A. Bader SV spielt 2:2 gegen Rot-Weiss Essen II. Da sieht man, dass sie schlagbar sind. Wir wollen jetzt nächste Woche Frintrop schlagen und uns dann auf eine Schlacht gegen Rot-Weiss Essen vorbereiten. Das wird ein heißer Tanz. Das kann ich den Essenern schon jetzt versprechen", betont Kirlangic.

Einmal in Fahrt, legt der ehemalige Ghana-Legionär richtig los und schießt gegen die Mannschaft des aktuellen Kreisliga-A-Spitzenreiters: "Rot-Weiss Essen ist nur der Name, sie bringen nur Farbe in die Liga - mehr nicht! Sie werden noch oft straucheln. Für uns ist wichtig, dass wir die erste Mannschaft sind, die RWE schlägt."

Kirlangic ergänzte: "Klar, nach der Niederlage gegen die SGA werde ich Prügel für meine Statements kassieren, aber damit kann ich leben. Die Leute werden sagen, was ist mit ihm los? Aber ich habe doch auch immer gesagt, dass Rot-Weiss Essen hier nicht durchmarschieren wird. Das ist keine Übermannschaft. Sie denken, dass sie durchmarschieren, aber da haben sie die Rechnung ohne die anderen Mannschaften gemacht. Rot-Weiss Essen wird nicht aufsteigen! Entweder wird das Al-Arz Libanon oder ein anderes Team sein."

Und an die Fans von RWE hat Kirlangic auch noch einige Sätze parat. Er wünscht sich eine große Kulisse zum Spitzenspiel am Tag der Deutschen Einheit.

Kirlangic: "Ich habe auch noch einen Gruß an meine Fans und Hater bei RevierSport, die fleißig unter den Artikeln schreiben und kommentieren: Euer Gerede könnte Ihr Euch sparen. Ihr erzählt immer Rot-Weiss Essen hier, Rot-Weiss Essen da. Wir werden ja sehen, wer am 3. Oktober mehr Fans haben wird. Ich bin mir sicher, dass mehr Al-Arz- als RWE-Fans da sein werden. Aber ich lade alle herzlichst zu diesem Spiel ein. Vorher müssen wir noch unsere Hausaufgaben gegen Frintrop machen. Dann, hoffentlich mit einem Sieg im Rücken, fahren wir zu Rot-Weiss Essen."