Der Essener Kreisligist SC Frintrop verliert mitten in der Saison seinen besten Spieler. Samir Laskowski hat den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen.

In der Essener Kreisliga A (Gruppe 1) gibt es mit Rot-Weiss Essen II nur noch ein Team, welches ungeschlagen ist. Nach fünf Partien führt die Zweitvertretung des Drittligisten mit 15 Punkten und 27:2 Toren die Tabelle erwartungsgemäß souverän an.

Die Mannschaft von Stefan Lorenz ist gespickt mit den Ex-RWE Profis Marcel Platzek sowie Kevin Grund und der Aufstiegsfavorit Nummer eins. Das Verfolgerfeld komplettierten die SG Altenessen, Al-Arz Libanon, der SC Frintrop und RuWa Dellwig.

Die Frintroper mussten nun aber einen herben Rückschlag verkraften – und damit ist nicht die jüngste Last-Minute-Niederlage in Dellwig (1:2) gemeint. Denn: Wie RevierSport erfuhr, hat Top-Torjäger und Vizekapitän Samir Laskowski den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen.

In der offiziellen WhatsApp-Gruppe verabschiedete sich Laskowski bereits von seinen Mannschaftskollegen. "Es sind Dinge heute passiert, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren", heißt es in dieser Nachricht, die RS vorliegt.

Bitter - der SC Frintrop verliert seinen besten Mann

Mit dem Verlust des 35-Jährigen kann der SC Frintrop wohl endgültig die Aufstiegsträume begraben. Schließlich schoss Laskowski den SCF in der vergangenen Saison mit 40 Saisontoren zur Vizemeisterschaft und wurde Torschützenkönig. Dazu bereitete er noch 18 Treffer direkt vor. Auch in der laufenden Spielzeit steht der Angreifer wieder auf Platz eins der Torjägerliste.

Seine bisherige Bilanz: Fünf Partien, sieben Tore und zwei Vorlagen. Damit war Laskowski in 31 Kreisliga-Spielen 47 Mal für die Elf vom Schemmannsfeld erfolgreich. Diese Treffer werden dem ambitionierten Kreisligisten, der eigentlich als größter RWE-II-Konkurrent auserkoren wurde, nun schmerzlich fehlen.

Vor seinem Wechsel nach Frintrop im Sommer 2023 spielte Samir Laskowski zehn Jahre lang für den VfB Frohnhausen. Mit dem Essener Klub spielte der Routinier mehrere Spielzeiten in der Landesliga. In dieser Spielklasse erzielte er in 73 Partien 31 Tore. Wo es für den Deutsch-Polen weitergeht, ist noch offen.