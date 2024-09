Sieben Spiele wurden am Mittwochabend im Essener Kreispokal ausgetragen. Eine Überraschung blieb aus.

Vor dem Kreispokal-Spiel bei Al-Arz Libanon hoffte der Bader SV auf die Unterstützung von RWE-Profi Leonardo Vonic.

"Besonders erfreulich ist die häufige Anwesenheit von Leonardo Vonic, dem Stürmer von Rot-Weiss Essen, der als Profi regelmäßig unsere Spiele verfolgt. Auch dieses Mal hoffen wir, dass er wieder dabei ist und uns mental stärkt, wenn es auf dem Platz heiß hergeht", teilte der Kreisligist im Vorfeld mit.

Am Mittwochabend konnte sich die Mannschaft von Chefcoach Jamal Fechtali dann tatsächlich über die Anwesenheit von Vonic freuen. Neben dem Stürmer schaute sich auch RWE-Teamkollege Ahmet Arslan das umkämpfte Duell der beiden Liga-Konkurrenten an - mit dem besseren Ende für den Bader SV.

Nach 95 hochintensiven Minuten setzte sich der Gast, trotz Rückstand und Unterzahl, mit 2:1 durch und feierte den zweiten Erfolg in Serie über Al-Arz Libanon. Eleazar Amoah (79.) und Fouad Zaitouni (82.) drehten die Partie für die dezimierte Fechtali-Elf, die sich dadurch den Einzug in die zweite Kreispokal-Runde sicherte. Anschließend gab es noch eine kurze Kabinenparty mit allen Spielern sowie den RWE-Profis Vonic und Arslan.

Said und Morina schnüren jeweils einen Viererpack

Auch der VfB Frohnhausen konnte sich über einen Sieg freuen. Im Duell zweier Bezirksligisten besiegten die "Löwen" den Vogelheimer SV mit 5:2. Umjubelter Matchwinner war Mohamed Said mit einem Viererpack. Ebenfalls mit 5:2 durchsetzen konnte sich der SV Borbeck im Derby bei Eintracht Borbeck.

Nach fünf Minuten geriet der B-Liga-Tabellenführer auf dem altehrwürdigen Ascheplatz an der Theodor-Hartz-Straße zwar mit 0:1 in Rückstand, aber am Ende setzte sich der Favorit dann doch mit drei Toren Unterschied durch. Ex-Schalke-Talent Esad Morina traf viermal.

Alle weiteren Spiele von Mittwochabend in der Übersicht:

Blau-Gelb Borbeck - GTSV Essen 3:7

SV Leithe - DJK Dellwig 5:3

RuWa Dellwig - Playhouse Kickers Juniors 10:0

NK Croatia - Heisinger SV 1:5