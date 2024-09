In der ersten Runde des Kreispokals kommt es zum Duell zwischen Al-Arz Libanon und dem Bader SV. Bereits am Sonntag trafen die Klubs aufeinander.

Es war ein erfolgreiches Wochenende für den Bader SV: Der Essener Kreisligist fügte Al-Arz Libanon am vierten Spieltag die erste Saisonniederlage zu und siegte an der Hövelstraße verdient mit 2:1.

Mit sieben Punkten aus den ersten vier Kreisliga A-Spielen erwischte der Bader SV einen ordentlichen, aber keinen herausragenden Start. Im letzten Jahr wurde der Klub von Cheftrainer und Ex-TGD-Torjäger Jamal Fechtali Tabellenvierter, auch in dieser Saison wird wieder eine ähnliche Platzierung angepeilt.

In einem anderen Wettbewerb ist die Fechtali-Elf am Mittwochabend im Einsatz (11. September, 18.45 Uhr). Im Kreispokal geht es erneut nach Essen-Altenessen zu Al-Arz Libanon. Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen treffen die beiden Vereine aufeinander, dieses Mal allerdings in einem K.o.-Spiel. Der Gewinner kommt weiter, der Verlierer ist raus.

Der Bader SV hofft natürlich darauf, dass der zweite Sieg gegen den gleichen Gegner gelingt. "Nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen einen Liga-Konkurrenten in der letzten Woche geht unsere Mannschaft mit viel Selbstvertrauen in das Spiel. Mit einer engagierten Mannschaftsleistung und der Unterstützung unserer Fans wollen wir einen weiteren Sieg einfahren. Wir sind bereit und zählen auf eure Unterstützung!", teilte der Kreisligist in den Sozialen Medien mit.

Dabei hofft der letztjährige Tabellenvierte erneut auf die Unterstützung von Leonardo Vonic. Der Stürmer von Rot-Weiss Essen schaut sich, wenn es die Zeit zulässt, viele Spiele des A-Ligisten an: "Besonders erfreulich ist die häufige Anwesenheit von Leonardo Vonic, dem Stürmer von Rot-Weiss Essen, der als Profi regelmäßig unsere Spiele verfolgt. Auch dieses Mal hoffen wir, dass er wieder dabei ist und uns mental stärkt, wenn es auf dem Platz heiß hergeht."