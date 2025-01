Der VfB Frohnhausen sortiert sich nach dem Landesliga-Abstieg neu und muss sich in der Bezirksliga erst finden. Trotzdem bleibt Chamdin Said Cheftrainer - über die Saison hinaus.

18 Spiele, 19 Punkte, Platz 14: Die Verantwortlichen des VfB Frohnhausen haben trotzdem entschieden, mit Trainer Chamdin Said auch in die Saison 2025/2026 zu gehen. Und das ligenunabhängig.

Chamdin Said über...

... die bisherige Saison: "Die erste Zeit war es für mich erstmal wichtig, alles kennen zu lernen. Natürlich war ich als Spieler schon beim VfB, als Trainer war es aber dann doch schon eine Umstellung. Mein Bruder Issam hat mich aber super eingearbeitet. Die Vorbereitung verlief mit dem Erfolg beim Preußen-Cup auch recht erfolgreich. Du spielst eine gute Vorbereitung und der eine oder andere denkt: 'Super das geht schon'. Und schon fehlen ein paar Prozent, um enge Spiele für dich zu entscheiden. Dann verlierst du drei Spiele und stehst mit null Punkten direkt unten drin. Es hat bei den Spielern dann gedauert, bis sie gemerkt haben, dass in der Bezirksliga auch gut gekickt wird. Bei einigen Jungs vielleicht zu lange, deshalb haben wir einige Punkte liegen gelassen. Das ist aber besser geworden.

... die Disziplinlosigkeit in der Mannschaft: "Den Leuten, die das behaupten, muss ich leider Recht geben. Das ist viel zu oft passiert und das ist auch ein Schwerpunkt der vielen Gespräche, die ich auch in letzter Zeit mit den Spielern geführt habe. Es kann nicht sein, dass wir durch Dummheit und persönliche Eitelkeiten Spiele verlieren oder uns auf dem Platz schwächen. Keiner ist größer als der Verein! Das sollte jedem klar sein und das wird definitiv auch ein wichtiges Augenmerk für die Rückrunde sein. Jeder hat die Pflicht, den berechtigten Kritiken entgegenzuwirken und zu zeigen, dass dieses nicht das ist, wofür der VfB Frohnhausen eigentlich stehen sollte."

Da ist nicht immer der beste Einzelspieler gefragt, sondern der Spieler, der auch führen kann und auch die Jungen unterstützt. Die brauchen bei Fehlern keine Standpauke, sondern einen Kollegen, der einen auch mal aufbaut. Ich schlage keinem Spieler die Tür zu, jeder hat die Chance sich in nächster Zeit zu beweisen und zu zeigen, ob er den Weg mit den Frohnhauser Löwen gemeinsam weiter gehen will. Chamdin Said

... die Wintervorbereitung: Die verlief durchweg positiv. Wobei mir nicht nur die Ergebnisse gefallen haben, sondern vor allem das Auftreten. Wir haben diszipliniert gespielt. Das wird sicherlich auch ein Schlüssel sein für eine ordentliche Rückrunde. Das Ziel ist klar, schnellstmöglich so viele Punkte holen, um am Ende nicht wieder ein Abstiegsfinale zu haben, in dem der VfB eine Hauptrolle spielt. Denn ein ruhiges Saisonfinale haben der Verein und sein Umfeld mit seinen Ehrenamtlern endlich mal verdient. Da stehen die Mannschaft und auch das Trainerteam in der Pflicht.

... die kommende Saison: "Das Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf einen homogenen Kader, eine gute Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielern ist wichtig. Da ist nicht immer der beste Einzelspieler gefragt, sondern der Spieler, der auch führen kann und auch die Jungen unterstützt. Die brauchen bei Fehlern keine Standpauke, sondern einen Kollegen, der einen auch mal aufbaut. Ich schlage keinem Spieler die Tür zu, jeder hat die Chance, sich in nächster Zeit zu beweisen und zu zeigen, ob er den Weg mit den Frohnhauser Löwen gemeinsam weiter gehen will. Wir wollen doch, dass die Zuschauer zur Helmut-Rahn-Sportanlage nicht nur wegen der guten Bratwurst zum Platz kommen, sondern auch weil dort Fußball mit Herz gespielt wird."