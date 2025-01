Der VfB Frohnhausen wird am finalen Wochenende der Essener Hallenstadtmeisterschaft nicht dabei sein. Demensprechend enttäuscht zeigte sich Sportvorstand Issam Said.

In einer Gruppe mit Steele 03/09, Al-Arz Libanon und DJK Sportfreunde Katernberg ist es dem VfB Frohnhausen nicht gelungen einen der ersten beiden Plätze zu belegen.

Nach einem 4:1-Sieg gegen Al-Arz folgten eine 2:3-Niederlage gegen Steele und ein 2:5 gegen Katernberg. Damit war für Frohnhausen bereits in der Zwischenrunde Endstation bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft 2025.

"Unzufrieden, das ist man immer, wenn man ausscheidet. Wir hatten eine starke Hallenmannschaft mit Leuten wie Issa Issa oder unserem Trainer Chamdin Said, der noch einmal seine Schuhe geschnürt hat Aber die Gruppe war auch nicht einfach. Trotzdem sind wir enttäuscht", meinte Issam Said.

Dem VfB-Sportvorstand war allen voran das Benehmen der Mannschaft ein Dorn im Auge. Said: "Wir haben uns zu sehr auf Diskussionen eingelassen, da waren die Schiris nicht auf unserer Seite. Das ist dann auch verständlich. Wir haben uns leider mehr mit Nebenkriegsschauplätzen als mit dem Hallenfußball beschäftigt. Das fand ich Scheiße! Wir haben uns mit einer Aktion alles kaputt gemacht und dann nur noch diskutiert und nicht mehr Hallenfußball gespielt."

Einmal in Rage legte Said nach: "Unser Ziel war das finale Wochenende. Das haben wir nicht erreicht, deshalb sind wir auch enttäuscht. In den letzten beiden Jahren waren wir immer in der Finalrunde dabei. In der Halle kommt es auf die Mannschaftsleistung an. Ich hatte das Gefühl, dass jeder seine eigene Show durchziehen wollte. Das müssen wir nächstes Jahr anders machen."

Schonnebeck, Katernberg, Adler Frintrop: Dieses Trio ist für den erfahrenen Said am Wochenende favorisiert, wenn es um die Titel-Frage geht.

Ein Überblick über die Gruppen am Samstag:

Gruppe 1: SV Burgaltendorf, SuS Haarzopf, TuS Holsterhausen, Adler Union Frintrop

Gruppe 2: FSV Kettwig, ESC Rellinghausen, SpVgg Steele, Vogelheimer SV

Gruppe 3: Sportfreunde Niederwenigern, FC Kray, SG Essen-Schönebeck, Türkiyemspor Essen

Gruppe 4: SC Werden-Heidhausen, SpVg Schonnebeck, TuSEM Essen, DJK Sportfreunde Katernberg

Die Finalrunde am Sonntag:

Zunächst treten die acht qualifizierten Teams in zwei Gruppen erneut gegeneinander an:

Gruppe 1: Sieger Gruppe 1, Sieger Gruppe 3, Zweiter Gruppe 2, Zweiter Gruppe 4

Gruppe 2: Sieger Gruppe 2, Sieger Gruppe 4, Zweiter Gruppe 1, Zweiter Gruppe 3

Nach den Gruppenspielen folgen die Platzierungsspiele, darunter das Finale.

Spiel um Platz 7 und 8 (19. Januar, 16 Uhr)

Spiel um Platz 5 und 6 (19. Januar, 16.25 Uhr)

Spiel um Platz 3 und 4: (19. Januar, 16.50 Uhr)

Finale (19. Januar, 17.15 Uhr)