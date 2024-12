Neuigkeiten von gleich zwei Essener Klubs: Bei der SpVgg Steele herrscht Klarheit auf der Trainerposition, während ein Bezirksligist ein Trio verabschiedet hat.

Die SpVgg Steele ist mit sieben Punkten Tabellenletzter der Landesliga Niederrhein 2. Es sieht schwer danach aus, dass die Essener in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga an den Start gehen werden.

An der Seitenlinie wird auch dann wieder Dirk Möllensiep stehen. "Ich habe unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit verlängert. Schließlich habe ich die Karre mit in den Dreck gezogen. Ich habe gesagt, dass, wenn es runtergeht, ich am Neuaufbau mitwirken werde. Deshalb mache ich auf jeden Fall mindestens ein Jahr weiter", ließ der Trainer über die Vereinskanäle wissen.

In einer Zeit, in der die Zeichen bei der SpVgg auf Abstieg stehen, ein wichtiges Zugeständnis.

Der 54-Jährige steht seit der Saison 2013/14 in Steele an der Seitenlinie und hat den Klub durch die Bezirksliga, die Kreisliga A und die Landesliga begleitet.

Übrigens: Auch Ligakonkurrent VfB Bottrop stellt die Weichen für die Zukunft, wenn auch anders als die SpVgg. Denn im neuen Jahr wird Offensivmann Luka Bosnjak nicht mehr zur Verfügung stehen. Er hat seinen Vertrag aufgelöst.

"Wir sind im Guten auseinander gegangen. Der VfB keine Steine in den Weg gelegt. Es gibt keinerlei böses Blut", stellte Bosnjak auf RevierSport-Nachfrage klar.

Zwei Tore sind dem Offensivmann in Bottrop gelungen. Besonders glücklich sei er aber vor allem darüber, dass er endlich mal verletzungsfrei geblieben ist. Am Ende sei es der Aufwand gewesen, der zu groß geworden sei.

"Ich bin immer um die 30 Minuten hingefahren. Das war mir auf Dauer zu stressig", sagte der Offensivmann ehrlich. Dem VfB drücke er im Aufstiegsrennen, das der SV Budberg anführt, natürlich weiterhin die Daumen.

VfB Frohnhausen gibt drei Abgänge bekannt

Verabschiedungen gab es auch beim VfB Frohnhausen, der in der Bezirksliga Niederrhein sechs gegen den Abstieg kämpft. Kai Hoffmann wechselt zurück zu seinem Heimatverein, dem ESC Preußen 02. Yahia El-Haouari schließt sich dem SC Frintrop 05/21 an und Ayman Yagoub zieht es nach Libyen.

Frohnhausen steht nach 18 Spielen bei 19 Punkten und damit auf dem 13. Platz.