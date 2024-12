BV Osterfeld hat zum Jahresabschluss eine Überraschung gelandet. Beim Tabellenführer gewann die mit Ex-Profis gespickte Mannschaft mit 5:3.

In der vergangenen Saison kam Haluk Türkeri als Stürmer zu BV Osterfeld und schoss die Oberhausener mit 15 Treffern zum Klassenerhalt. Seit dem 1. Juli 2024 ist er Trainer des von Ex-RWE- und RWO-Profi Tuncay Aksoy geführten Oberhausener A-Ligisten.

Mit 26 Punkten geht es nun für den 38-jährigen Türkeri und seine Schützlinge in die Winterpause. Die Mannschaft um den ehemaligen Profi Serkan Calik gewann am vergangenen Wochenende beim Tabellenführer Blau-Weiß Fuhlenbrock mit 5:3. Fuhlenbrock ist BVO aber schon 14 Punkte enteilt.

"Das war ein super Auftritt. Ich habe die Mannschaft so eingestellt, dass wir das Spiel gewinnen können. Und so ist es auch gekommen. Die Jungs haben meine Vorgaben super umgesetzt", freute sich der B-Lizenzinhaber.

Türkeri, der die Erste von BVO mit seinem vertrauten Assistenten Alperen Sipahi betreut, macht die Aufgabe in Osterfeld Spaß - doch er fühlt sich zu Höherem berufen.

Türkeri: "Ich war lange Profi und da ist die Kreisliga A als Trainer für mich natürlich kein Ziel. Ich schaue mal, was im Sommer möglich ist. Ich habe ja über die vielen Jahre viele Kontakte geknüpft. Ich bin im Sommer auf jeden Fall weg. Aber zuvor möchte ich mit BV Osterfeld das erreichen, was ich auch letzte Saison als Spieler erreicht habe: Ich möchte mich aus Osterfeld auch als Trainer mit dem Klassenerhalt verabschieden."

Haluk Türkeri: Knipser in der U19-Bundesliga und Profi bei RWE

Haluk Türkeri wurde in der Jugend des VfL Bochum ausgebildet. Mit 35 Toren in 28 A-Junioren-Bundesliga-Spielen machte er auf sich aufmerksam und kam, damals unter Marcel Koller, dort auch als 18-Jähriger zu seinem Debüt in der 2. Bundesliga.

Es folgten einige namhafte Stationen in Deutschland, darunter Rot-Weiss Essen (15 Regionalliga-Spiele, 2 Tore), SV Elversberg (21 Regionalliga-Spiele, 1 Tor) SV Darmstadt 98 (8 Regionalliga-Spiele, 1 Tor) und der MSV Duisburg, ehe es den gebürtigen Duisburger 2012 in die Türkei zog. Dort brachte es Türkeri in zehn Jahren für insgesamt zwölf verschiedene Klubs auf 53 Einsätze (6 Tore) in der zweiten, 163 Einsätze (52 Tore) in der dritten und 33 Einsätze (8 Tore) in der vierten Liga.

Im Sommer folgte die Rückkehr nach Deutschland. Türkeri schloss sich dem SV Genc Osman an und steuerte in der letzten Saison 2022/2023 in der Landesliga Niederrhein Gruppe 2 in 21 Partien sieben Tore und fünf Vorlagen bei. Er wechselte dann im Sommer zu den Sportfreunden Duisburg-Walsum und später, im Januar 2024, zum BV Osterfeld nach Oberhausen.