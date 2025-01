Der erste Testspielgegner der Schalker U19 war die SG Wattenscheid 09. Nach langer Führung verloren die Schalker das Spiel in nur wenigen Minuten.

Für die U19 von Schalke 04 stand am Sonntag das erste Testspiel der Rückrundenvorbereitung an.

Der Gegner: Die SG Wattenscheid 09, die mittlerweile in der Oberliga Westfalen spielt. Nach 90 Minuten musste sich die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert mit 1:2 geschlagen geben. Die U19 startete rasant mit hohem Pressing in die Partie und konnte durch einen Umschaltmoment bereits nach fünf Minuten in Führung gehen.

Über weite Strecken hatte im Anschluss Wattenscheid die Kontrolle über das Spiel. Zwei Elfmeter in den Schlussminuten sorgten dafür, dass die Jungs von der Knappenschmiede das Spiel noch verloren.

RevierSport hat im Nachgang der Partie mit Trainer Norbert Elgert gesprochen.

Norbert Elgert über...

... seinen Eindruck vom Spiel:„Es war eine ganz schwache Vorstellung von meiner Mannschaft. Durch unsere eigene Unklugheit haben wir am Ende eine Partie verloren, die wir eigentlich gewonnen hatten. Wir müssen hier durch zwei hundertprozentige Torchancen in der zweiten Hälfte eigentlich höher führen. Sonst haben wir Oberliga-Mannschaften in den letzten Jahren immer dominiert, das kennen wir so nicht und werden das Ganze morgen in Ruhe analysieren.“

... die bisherige Rückrundenvorbereitung:„Wir hatten bislang sehr schwierige Trainingsbedingungen. Es ist keine Entschuldigung, aber durchaus eine Erklärung für diese Leistung. Die Rasenheizung hat in den vergangenen Tagen nicht immer funktioniert. Wir haben auch deswegen kaum trainieren können.“

... das Debüt von Schalke-Neuzugang Bilal Dardari:„Es war ein ordentliches Debüt. Seine Verpflichtung ist vor allem ein Vorgeschmack auf die kommende Saison. Wir werden ihn behutsam heranführen, aber ich war mit ihm zufrieden. Er versteht Fußball, ist technisch gut und hat Spielverständnis. Bei ihm bin ich optimistisch, dass er sich in den kommenden Jahren gut entwickeln wird.“

Der Auftakt der Junioren-Bundesliga-Hauptrunde erfolgt für S04 am 2. Februar um 12:00 Uhr. Dort ist der 1. FC Heidenheim im Parkstadion zu Gast. Bis dahin absolviert das Team noch zwei Testspiele gegen den Mülheimer FC und die U19 von FSV Frankfurt.