Die U19 von Schalke 04 hat einen weiteren Sieg eingefahren. Gegen den MSV Duisburg setzte sich S04 nach Rückstand durch.

Die U19 von Schalke 04 hat am vorletzten Spieltag der Gruppenphase in der DFB-Nachwuchsliga den nächsten Sieg eingefahren. Im Heimspiel gegen den MSV Duisburg setzten sich die Königsblauen am Sonntagmittag mit 3:1 durch (2:1).

Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert war zunächst in Rückstand geraten. Mohammed Berrahou (7.) traf zum 1:0 für den MSV. Doch noch vor der Pause drehte Schalke das Spiel. Erst traf Jean Paul Ndiaye (38.), dann markierte Luca Vozar das 2:1 (42.) - er verwandelte einen direkten Freistoß aus rund 18 Metern.

Den 3:1-Endstand besorgte Edion Gashi in der Schlussphase (84.). Top-Torjäger Zaid Amoussou-Tchibara (16 Saisontore) blieb diesmal ohne eigenen Treffer.

Der MSV steht nach der Niederlage auf dem sechsten Tabellenplatz in der Achtergruppe. Dass die Duisburger nach der Winterpause in der Liga B an den Start gehen, ist bereits klar. Nun geht es noch um die Endplatzierung in der Gruppenphase.

Schalke und Fortuna Düsseldorf im Fernduell

Am nächsten Samstag gastiert Schlusslicht Rot-Weiss Essen in Meiderich. Für den MSV geht es darum, den sechsten Tabellenplatz zu verteidigen. Mit einem Sieg würde RWE (zwei Punkte Rückstand auf Duisburg) vorbeiziehen. Sollten die Zebras verlieren und auch der TSV Meerbusch einen Punkt holen, würde der MSV noch auf den letzten Tabellenplatz zurückfallen.

Da kommt wieder Schalke in Spiel: Denn die Königsblauen gastieren am abschließenden Spieltag in Meerbusch. Schalke hat sich als eines der drei besten Teams der Gruppe für die Teilnahme an der Liga A qualifiziert. Das steht seit dem vergangenen Wochenende rechnerisch fest.

Nun steht nur noch aus, ob S04 als Gruppenzweiter oder -dritter in die zweite Saisonphase geht. Nach dem Sieg gegen den MSV stand Schalke einen Punkt vor Fortuna Düsseldorf. Die Freude war allerdings von kurzer Dauer: Am Nachmittag gewann die Fortuna ihr Spiel gegen den SV Meppen mit 4:1 und zog wieder vorbei. Die Entscheidung fällt am abschließenden Spieltag.

Derweil ist das Gastspiel vom nicht mehr einholbaren Tabellenführer Borussia Dortmund bei Preußen Münster ausgefallen.