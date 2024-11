RWE hat zum fünften Mal in Serie in der DFB-Nachwuchsliga verloren. Auf Schalke gab es ein 0:2. Aber zumindest auch ein Lob vom S04-Trainer.

Die U19 von Rot-Weiss Essen kommt ergebnistechnisch einfach nicht vom Fleck. Das 0:2 (0:1) im Parkstadion auf Schalke am Samstag war bereits die fünfte Niederlage in Folge.

Dennoch durfte sich sowohl die Mannschaft, als auch Trainer Simon Hohenberg nach dem Spiel über ein Lob von Schalkes Trainerlegende Norbert Elgert freuen. "Essen ist eine sehr kampfstarke Mannschaft, die in verschiedenen Systemen sehr kompakt spielt und auch sehr gut von Trainer Simon Hohenberg, den ich sehr schätze, taktisch und kämpferisch eingestellt war", erklärte Elgert nach dem Abpfiff.

Das Spiel hat aber Schalke durch zwei Treffer des Schalker Stürmers Zaid Amoussou-Tchibara gewonnen. Beide Tore resultierten aus Elfmetern. "Wir haben definitiv unser Herz auf dem Platz gelassen. Wir haben alles gegeben. Dass wir als verdienter Verlierer vom Platz gehen, das muss man einfach so feststellen. Der Sieg für Schalke geht in Ordnung", sagte Hohenberg nach dem Spiel.

Er ärgerte sich etwas über die beiden Elfmeter und suchte nach dem Spiel auch den Kontakt mit dem Schiedsrichter. "Für uns war es auch ein sehr unglücklicher Spielverlauf. Wir verlieren durch zwei Standards, durch zwei Elfmetertore, die zumindest aus meiner Sicht beide höchst zweifelhaft waren", mokierte Hohenberg. "Beim ersten Elfmeter dreht sich unser Spieler weg und wird an der Hand angeschossen. Beim zweiten Elfmeter fällt der Schiedsrichter komplett auf den Schalker Spieler herein. Mein Spieler geht zwar ins Tackling, aber zieht dann zurück. Für mich waren beide Elfmeter äußerst strittig."





Das wiederum sah Elgert anders, der seinen Spieler Edion Gashi in Schutz nahm. "Meine Mannschaft macht keine Schwalben, Edion schon mal gar nicht."

Als Tabellenvorletzter tritt RWE nach dem Abschluss der Vorrunde in der Liga B an. Dort will Hohenberg die sehr junge Mannschaft, die auf Schalke überwiegend mit Spielern aus dem Jungjahrgang angetreten war, weiter reifen lassen. "Es geht jetzt bei uns ja weiter um die Entwicklung der Mannschaft, aber auch von uns als Trainerteam. Schalke hat eine gute Qualität. Norbert Elgert macht da einen super Job. Wir haben alles auf dem Platz gelassen. Aber Schalke hat schon eine andere Qualität gehabt", meint Hohenberg.