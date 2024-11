Durch das 2:0 gegen Rot-Weiss Essen hat die U19 von Schalke 04 die Endrunde der DFB-Nachwuchsliga erreicht. Trainer Norbert Elgert zieht Bilanz.

Durch ein souveränes 2:0 (0:0) im Derby gegen Rot-Weiss Essen hat die U19 des FC Schalke 04 zwei Spieltage vor dem Ende der Vorrunde in der Gruppe C der U19 DFB-Nachwuchsliga die Endrunde erreicht.

Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert zog anschließend eine erste kleine Bilanz: "Wir brauchten noch einen Punkt. Jetzt ist es auch rechnerisch klar. Das habe ich den Jungs auch gesagt: 'Glückwunsch dazu'. Weil das ja nicht immer alles selbstverständlich ist. Das haben wir gut und souverän geschafft", lobte Elgert. "Wir haben gegen Essen ein sehr gutes Spiel gemacht, eines unserer besten Spiele überhaupt in dieser Saison."

Essen habe eine starke Leistung gezeigt, sei viel gelaufen, habe kompakt gestanden und sich als harte Nuss erwiesen. "Aber es war ein sehr rundes und starkes Spiel von uns mit und gegen den Ball. Das einzige, was fehlte, war die Entschlossenheit im letzten Drittel. Da haben wir viele falsche Entscheidungen getroffen und unsere Torchancen nicht verwertet", bewertete Elgert. "Aber das will ich nicht nach vorne stellen. Im Fokus steht die Qualifikation und dass wir ein klasse Spiel gemacht haben."

Als Dritter ist Schalke sicher durch, jetzt versuche man noch in den beiden verbliebenen Spielen gegen den MSV Duisburg und Meerbusch auf den zweiten Tabellenplatz zukommen, den derzeit Fortuna Düsseldorf mit zwei Zählern mehr innehat. Allerdings spielen die Rheinländer am letzten Spieltag noch beim Tabellenersten Borussia Dortmund.

Ich sage nach wie vor, dass diese Reform nur auf die B- und A-Jugend bezogen nicht nötig war. Aber wir nehmen das natürlich voll an Norbert Elgert

Ab Februar wartet dann die erste Endrunde der DFB-Nachwuchsliga auf S04. "Ich sage nach wie vor, dass diese Reform nur auf die B- und A-Jugend bezogen nicht nötig war. Aber wir nehmen das natürlich voll an. Wir haben ordentliche Spiele. Wir haben dann demnächst auch mal andere Gegner. Es ist jetzt so wie es ist und wir gehen da positiv mit um", betonte Elgert. Der 67-Jährige war kein Freund dieser Entscheidung des DFB, die U19-Bundesliga aufzulösen und in das neue Spielsystem zu überführen.

Aber nun wolle man natürlich dort eine möglichst gute Rolle spielen. "Das wird schwer genug. Da werden jede Menge dicke Brocken warten. Aber die Mannschaft ist in einer guten Entwicklung und das ohne die Top-Talente Assan Ouedraogo (inzwischen für zehn Millionen Euro an RB Leipzig verkauft, die Red.) und Taylan Bulut (Stammspieler bei den S04-Profis, die Red.)."